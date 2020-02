¿Eres capaz de ver el número que falta en menos de 10 segundos?

Nuevo reto viral con los números como protagonistas absolutos de esta entrega. En esta ocasión el reto ofrecido es encontrar en un máximo de 10 segundos el número que falta de la relación en orden que te proponemos. No es un truco, falta realmente un número.

Si en los 10 segundos de cortesía has perdido los ojos mirando y remirando y no has sido capaz, no pasa nada, vuelve a intentarlo. Si aún así no has sido capaz de encontrarlo, no hay problema nosotros te ofrecemos aquí la solución a cuál falta y dónde estaba.

Como en otros retos virales de este tipo el truco está en hacer un barrido en varias direcciones siguiendo el de los números. Si se hace en orden lógico es más probable que no logre encontrarlo a tiempo. Recuerda que son 10 segundos.

Recientemente proponíamos el reto de encontrar en 18 segundos un gato entre una maraña de palomas.

