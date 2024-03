Los expertos advierten del riesgo de obsolescencia de cualquier ley sobre inteligencia artificial

La experta estadounidense en propiedad intelectual Jane C. Ginsburg ha alertado este jueves del riesgo de obsolescencia de cualquier ley que trate de regular la inteligencia artificial, durante unas jornadas organizadas por la SGAE en Madrid.

"Normalmente cualquier legislación relacionada con nuevas tecnologías queda obsoleta antes de ser promulgada porque responde a problemas de ayer", ha señalado la experta, un día después de la aprobación en el Parlamento Europeo de la primera ley que regula la IA en el continente, cuya entrada en vigor está prevista para 2026.

Ginsburg, hija de la jueza estadounidense e icono feminista Ruth Bader Ginsburg, se ha declarado más partidaria de "interpretar unos principios generales que de promulgar una legislación muy específica" y ha estimado "improbable" un consenso para un tratado internacional en la materia por el mismo motivo.

La directora del Centro Kernochan de Derecho, Medios y Artes y profesora de propiedad intelectual de la Universidad de Columbia es una de las ponentes del congreso internacional La propiedad intelectual y las industrias culturales organizado por la SGAE con motivo de la celebración de su 125º aniversario.

Aunque ha visto poco probable la posibilidad de convergencia de la legislación estadounidense hacia la europea, Ginsburg ha admitido que "les guste o no, si las empresas estadounidenses quieren hacer negocios en la UE, tendrán que atenerse a la regulación europea, más estricta en cuestiones como la atribución y la transparencia".

Por otro lado, ha advertido de que la introducción del concepto "uso legítimo" que contempla la Oficina Estadounidense de Derechos de Autor para limitar los derechos de los propietarios es "impredecible" e inviable para plantear sobre esa base un plan de negocio.

"Si eres Google y tienes capacidad de litigar durante diez años sí, pero si eres una start-up, es complicado", ha dicho, en referencia al litigio entre Google y el Gremio de Autores (Authors Guild) en el caso Google Books, que se prolongó más de una década.

Ha mencionado también la demanda interpuesta en diciembre pasado por el New York Times contra OpenAI y Microsoft por utilizar ilegalmente sus contenidos para entrenar sus sistemas y se ha mostrado convencida de que se trata de "una táctica de negociación" y que se llegará a un acuerdo.

"La IA va a ser cada vez mejor, los humanos no"

Ryan Abott, autor del libro The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law (2020), ha considerado necesario lograr un marco que concilie los intereses de los desarrolladores y los creadores, aunque ha coincidido con Ginsberg en señalar la dificultad de que cualquier ley pueda estar preparada para una IA que se comporte como un ser humano.

"La IA va a ser cada vez mejor, los humanos, no necesariamente", ha alertado, "vamos hacia una IA tan avanzada que va a resolver problemas que no sabemos que tenemos".

Ha puesto el ejemplo de los programas de IA capaces de crear canciones al estilo de otro artista. "El estilo no se puede proteger por derechos de autor y aunque ahora mismo no hay una IA lo bastante sofisticada para hacer una buena canción al estilo Taylor Swift, quizá dentro de cinco años sí", ha alertado.

En relación a los programas de creación de imágenes como Dall-E o Midjourney, ha recordado que muchos artistas están entusiasmados con sus posibilidades a día de hoy aún plantean muchos problemas en cuanto al reconocimiento de derechos de autor en Estados Unidos.

"Hay que demostrar que el autor sea responsable de un porcentaje significativo de la creación, pero no está claro cual es ese límite y a día de hoy todas las solicitudes que se han presentado ante la oficina de propiedad intelectual han sido rechazadas", ha asegurado.

Onetti (SGAE) pide un uso "ético" de la IA

El presidente de la SGAE, Antonio Onetti, ha señalado que los retos que presenta la IA deben ser abordados por los creadores, especialistas, juristas y científicos, a los que ha encomendado que la IA tenga un "uso ético" para que ayude a garantizar y promover la diversidad cultural "y no perpetuar los perjuicios y desigualdades".

"En estos momentos urge una reflexión global sobre el impacto de la IA en la cultura. Es hora de escuchar a quienes están en primera línea para dar respuesta a muchas preguntas. Para que la IA tenga un uso ético y para que ayude a garantizar y promover la diversidad cultural y no perpetuar los prejuicios y desigualdades a las que a veces nos enfrentamos", ha señalado.

Onetti ha afirmado que desde la creación de la SGAE, que celebra 125 años, los autores y creadores se han enfrentado a todos los retos tecnológicos que han ido surgiendo. "Han tenido que adaptarse, provocar legislaciones y ahí seguimos. Pasó con el gramófono, la radio, televisión, cine, internet y ahora la IA", ha indicado.

El congreso, celebrado en la Casa de las Alhajas de Madrid, continuará este viernes con una segunda jornada en la que se presentará un estudio económico sobre el impacto de la inteligencia artificial en el sector musical y las conclusiones del congreso.