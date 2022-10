El servicio de Whatsapp sufre una caída a nivel mundial

La red social de mensajería Whatsapp ha sufrido una caída a nivel mundial desde poco antes de las 09:00. Los usuarios de esta aplicación comenzaron a tener quejas del mal funcionamiento de la misma a partir de las 08:45 cuando los mensajes no llegaban cuando correspondían. Pero el apagón ha sido total a partir de las 09:00. Las quejas registradas en España por la interrupción del servicio de la aplicación rebasa las 12.000.

Whatsapp que pertenece a Meta ha sufrido algún fallo que deben estar solucionando los técnicos aunque por el momento nadie relacionado con la compañía ha hecho declaraciones al respecto. No se sabe qué es lo que ha pasado ni cuando va a volver. La interrupción del servicio no solo se ha producido en los móviles si no que también ha afectado a la versión web de la app.

Son muchos los usuarios que extrañados de que la aplicación no responda como debe han entrado en redes sociales como Twitter para comprobar si efectivamente Whatsapp se había caído. Las quejas llegan desde diferentes partes del mundo: Indonesia, Italia, Estados unidos y por supuesto , España.

Ha habido usuarios que sí que han podido mandar mensajes pero no les llegaba la confirmación de la lectura del mismo y otros que por el contrario los mensajes no se envían directamente.

Como es habitual Whatsapp se ha convertido rápidamente en tendencia en Twitter España y son multitud memes los que inundan ahora mismo las redes tras la interrupción del servicio de mensajería.

Todo tuiter esperando a los que vienen de WhatsApp para ver si se ha caído pic.twitter.com/H5vfVbjRoK — Ángela (@kanke82) October 25, 2022

Entrar en twitter para comprobar si efectivamente se cayó whatsapp mi pasión — Lucía (@Luchi_otero8) October 25, 2022

Todos entrando a Twitter a ver que paso con #WhatsApp pic.twitter.com/c5SGpoZ8iY — KENIA (@KENIACAMPS) October 25, 2022

Todos los de WhatsApp viniendo a Twitter a ver que pasa 🤣 pic.twitter.com/QD2bndS4Bq — EnDeR Ⓥ (@I_EnDeR_I) October 25, 2022