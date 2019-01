Andreja Pejic, la modelo más andrógina

Hace bastante tiempo que el mundo de la moda busca fervientemente el androgismo. Las grandes citas de moda cuentan en su gran mayoría con modelos de formas rectas que invitan a reflexionar sobre el sexo que se esconde tras la caracterización momentánea del desfile. El caso de Andreja Pejic es particular. La modelo bosnia, y australiana de adopción, es la sensación de cualquier pasarela debido a su imagen aniñada que fue escogida por muchos diseñadores a pesar de ser biológicamente un hombre para defender sus diseños de las líneas femeninas. Ha desfilado para importantes marcas como Cavalli, Donna Karan, Marc Jacobs o Rosa Clará, entre otras muchas. Tal es su magnetismo sobre la pasaerela que pocos le reconocieron cuando cerró el desfile de Alta Costura primavera-verano de 2011 de Jean Paul Gaultier, llevando un vestido de novia.

Esta joven que está a punto de cumplir los 28 nació el 28 de agosto de 1991 en Tuzla (Bosnia Herzegovina), cuando ésta aún era la antigua Yugoslavia. Con el estallido del conflicto su familia huyó a Serbia. Allí permaneció en un campo de refugiados junto a su hermano y su abuela hasta que tuvo 8 años. En el año 2000, la familia se traslada en calidad de refugiados políticos a Australia, donde pasó parte de su vida.Mientras trabajaba en un famoso restaurante de comida rápida un agente de modelos reparó en él y le propuso lanzar su carrera. Años más tarde de este primer encuentro, comienza a trabajar con firmas internacionales con la agencia Strom Models.

Fue apodada como el hombre más guapo del mundo por la prensa

En 2011 la publicación The New York Magazine lo describió como el "chico más guapo del mundo". Antes de su cambio, con las incesantes preguntas sobre su sexualidad Andrej siempre se mostró esquivo,defendiendo la androginia como un modo de experimentación artística y no algo estrictamente sexual. En 2014 el joven pasaba por quirófano para convertirse en una mujer al realizarse una operación de cambio de sexo. Ante la duda de si esto repercutiría en sus contrataciones laborales, se mostraba contundente afirmando que "no se puede vivir con miedo". Su nueva identidad, Andreja, la ha llevado a realizar un documental Andrej(a) en el que habla del proceso que ha vivido durante estos años y en el cambio físico que ha experimentado.

Pejic ha sido la primera modelo en cambiar de sexo cuando ya era una figura pública y aunque su presente haya dado un vuelco se muestra segura sobre lo que quiere: "Ser considerada como todas mis compañeras". En la actualidad es imagen de la marca cosmética Make Up Forever y de la línea textil de H&M.