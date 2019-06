Queda muy poco para que Sevilla vuelva a ser testigo de la otra gran boda del año. Tras haber disfrutado con la celebración del enlace de Sergio Ramos y Pilar Rubio el pasado 15 de junio, la Catedral de Sevilla vuelve a abrir sus puertas para otra boda de la misma envergadura, al menos en expectación. El turno, esta vez, es de la influencer y diseñadora hispalense Rocío Osorno y su prometido, el asesor económico Coco Robatto.

El mundo digital y las redes sociales la encumbraron a la fama y sus estilismos son imitados por miles de jóvenes y enamoradas de la moda y las tendencias. Tanto es así, que lo que empezó siendo un mero pasatiempo, se convirtió poco después en su profesión. A medida que sus seguidores digitales aumentaban lo hacía su fama y también las imitadoras de su estilo. Es por eso que Rocío Osorno, ingeniera de profesión y de 33 años de edad, encaminó su carrera al diseño de moda, consagrándose como una de las opciones más escogidas por las invitadas y las novias hoy día. Un estilo muy definido, de tintes románticos, con vestidos de capa y tul y escotes prominentes a la espalda, le ha hecho ganarse un hueco en el mundo fashion. Por esta misma razón es por lo que su estilismo de novia se ha convertido en uno de los más buscados estos días.

Ese secreto lo tiene muy bien guardado Ana Espejo, la encargada de peinarla y maquillarla en uno de los días más importantes de su vida. "Creo que Rocío va a sorprender con su estilismo el día de la boda, porque aunque la hemos visto muchas veces vestida de novia nunca se ha puesto un velo o una tiara".

La peluquera sevillana, cuyo salón se encuentra en la Avenida de la Buhaira, asegura que Rocío Osorno "será fiel a su estilo, pero con un toque clásico". La estilista comenta que la bloguera es clienta suya desde hace unos cuatro años y que regenta su salón casi siempre para cortarse y darse unos reflejos. Tras haber confiado en ella para peinarla y maquillarla la pasada Gala de los Goya celebrada en Fibes, vuelve a ponerse en sus manos para su estilismo nupcial. "Ella ya venía con la idea fija y las dos hemos ido a tiro hecho. Se conoce y sabe lo que le queda bien, pero es una clienta que se deja aconsejar y guiar por los profesionales y eso es de agradecer", explica satisfecha.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Osorno (@rocio0sorno) el 5 Feb, 2019 a las 5:39 PST

En cuanto al estilismo en general, Espejo sólo adelanta que "va a ser una novia bastante clásica, pero joven a la vez. Es decir, que no se va a echar años encima". Un error que suelen cometer algunas novias por su afán de "experimentar" en un día en el que lo más importante es "que sean ellas mismas y disfruten de lo que es un día de fiesta". Según Espejo, ese "es el secreto para que las novias estén perfectas".

Cómo se ha preparado para la Boda Rocío Osorno

La prueba duró casi cuatro horas. Peluquera y clienta experimentaron mucho más con el maquillaje que con el peinado. "Respecto al pelo, ella me enseñó una fotografía suya y sobre esa base, fuimos probando, pero fue fácil decidirse". El maquillaje, no obstante, resultó más complicado de escoger. "Fuimos cambiando, añadiendo, quitando, decidiendo. Llegamos a hacer tres looks distintos porque todos nos gustaban", resalta Espejo.

Con respecto a otros tratamientos de belleza fue la propia Ana Espejo quien le recomendó que se realizara un tratamiento de rejuvenecimiento facial con láser, algo que ha contado la bloguera en sus propias stories de Instagram. Este tratamiento da luminosidad a la cara y acaba con algunas imperfecciones del rostro, aportando elasticidad y luz. "Fue a darse una sesión y quedó encantada", añade la estilista.

Además de eso, durante el día de la prueba Rocío Osorno se retocó levemente el pelo. "Le puse unos reflejos claros en la zona del contorno de la cara para darle más luz al rostro". Los productos utilizados en el salón son productos ecotech, 100% naturales. "Para este retoque usé una decoloración de polvo de almendra amarga". Esto, según la peluquera, es esencial, ya que "Rocío se había hecho muchas decoloraciones en el pasado y el pelo había sufrido mucho con ello. Ahora ella prefiere productos más naturales como los que se usan aquí", indica.

Los consejos de la estilista de la Boda de Rocío Osorno

"Lo esencial, ya no sólo con la boda de Rocío Osorno sino con cualquier otra novia es que exista feeling entre el profesional y ella". Insiste la estilista en la relación de confianza que debe darse entre ambas para poder "hablar con normalidad” y llegar a entenderse. "Con Rocío todo es muy fácil porque ella es encantadora y además se deja guiar", dice.

Además añade un consejo indispensable para aquellas que todavía no han pasado por el altar. "El día de la boda no es un día para experimentar. Es demasiado importante y las novias deben ir con estilismos con los que se vean favorecidas y guapas", insiste.

La estilista sevillana también arregla ese día a las madres de los contrayentes. Para ello se traslada al mediodía al Hotel Alfonso XIII, desde donde saldrá la novia y parte de sus familiares más allegados en dirección a la Catedral en la tarde del sábado. La boda de Rocío Osorno comienza a las 18:30 de la tarde.