El abrigo camel de Paula Echevarría que vas a querer llevar todos los días de este otoño y su versión 'low cost'

Desde que anunciara que va a ser de nuevo mamá todavía estamos más atentos a los looks de Paula Echevarría. Fuente de inspiración con todos sus estilismos, ahora que está embarazada muchas más mujeres acuden a su cuenta de Instagram para ver si dan con el lookazo definitivo. La hemos visto ideal con su primer outfit después de anunciar su futura maternidad, combinar de forma impecable una de las tendencias de la temporada y ahora que el negro vuelve a ocupar un lugar privilegiado en nuestros armarios Paula Echevarría nos da la clave del estilismo más perfecto para los días de otoño. Y, con algunas modificaciones por aquello del frío, hasta del invierno.

Es cierto que Paula Echevarría nos enamora con todas las propuestas de looks para el otoño con los que siempre va a la última. Pero a la actriz, igual que a nosotras, también le gusta tirar de clásicos y ahí es cuando definitivamente sentimos el flechazo. Nos encantan todas las propuestas de estilo pero más nos gustan aquellas que son atemporales y que podemos llevar por los siglos de los siglos. Como ésta de Paula Echevarría.

La actriz ha apostado por un vestido negro básico que ha combinado con una abrigo camel, unos botines y un bolso acolchado. ¿Puede haber un look más básico y sencillo que ese? Probablemente, no. Pero es eso justo lo que nos encanta de su propuesta, que se eleva a otro nivel gracias al abrigo camel, lo que demuestra que la combinación negro-camel, por muy clásica que sea, siempre es un acierto.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) el 14 de Oct de 2020 a las 6:50 PDT

En el caso de Paula, ella apuesta por un total look de Mango. El abrigo, lo más top del conjunto, es de la línea eco de la firma y está disponible en la página web. Está hecho a partir de lana reciclada y eso, además del fabuloso diseño que tiene, hace que se convierta en una prenda en la que merece la pena invertir. La sostenibilidad es un plus porque, además de ir a la última, hay que ser responsables con el medio ambiente y apostar por un consumo sostenible. El abrigo tiene un precio de 99,99 euros, algo elevado si no tienes pensado invertir mucho en renovar tu armario, pero una compra que es un éxito a largo plazo.

Si te gusta el outfit de Paula, pero buscas algo más económico, hemos encontrado un abrigo muy similar en Pull & Bear. En camel, con doble botón y disponible en tres colores, el precio de este abrigo es de 39,99, perfecto para añadirlo al carrito.

El vestido negro, también de Mango

Además del precioso abrigo de color camel de Mango que con el que nos ha conquistado Paula Echevarría, nos hemos dado cuenta de que el vestido negro con el cuello elástico que llevaba también era de la misma firma y lo que más nos ha gustado es el precio. Ahora que es el momento de apostar por un little black dress para petarlo con tus outfits, aprovecha y ficha el de Paula, que es ideal y no llega a los 20 euros.