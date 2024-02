Antonio Jesús, autocrítico tras el empate del Xerez CD en Ceuta: "No estuvimos bien"

Antonio Jesús, centrocampista del Xerez CD, fue el autor del gol del Deportivo en su igualada a uno en el Martínez Pirri frente a Ceuta B y confirmó el buen momento en el que se encuentra. La jornada anterior, en el Jesús Navas frente al Sevilla C, también abrió el marcador en una cita que finalizó con triunfo azulino por 1-2. Su equipo encadena nueve jornadas sin perder, pero en tierras norteafricanas cortó su racha de cinco victorias seguidas y el sanluqueño se ha mostrado autocrítico.

El futbolista xerecista resalta que "el punto supo a poco, nosotros no podemos sumar de uno en uno porque siempre queremos ganar" y añade: "Fue un partido complicado y no estuvimos bien, hay que mejorar muchas cosas. Nos quedamos con el empate y el sabor amargo de que teníamos los tres encaminados. De todos modos, debemos levantar la cabeza y pensar ya en el siguiente partido".

El choque tuvo una acción polémica en el tramo final de la segunda parte. El árbitro consideró penalti un derribo de Santos a Polaco. Antonio Jesús no la considera una excusa. "Ese tipo de jugadas las interpreta el árbitro y, personalmente, pienso que te lo pueden pitar. Lo que más rabia da es que tenemos un portero que lo para y no nos pueden meter el rechace, ahí es cierto que debimos tener un puntito más, no nos pueden meter un penalti tras un rechace".

El Deportivo apretó en la recta final del partido buscando una victoria que no llegó, lo lamenta y también argumenta los motivos por los que no sumaron de tres. "El equipo físicamente está bien, el campo se hace más grande, hay más espacios y más transiciones y ahí somos buenos, pero es cierto que nos faltó mucha profundidad, más tiros a puerta y un poquito de más llegada. Al final, competimos muy bien, este campo es muy complicado, pero nos hace falta algo más para ganar este tipo de partidos".

"No nos podemos contentar con el empate; somos el Xerez, intentamos y queremos ascender y debemos sumar de tres"

La visita al Martínez Pirri sabían que iba a ser complicada porque el filial caballa sólo ha perdido un encuentro en su feudo, pero ni eso les consuela: "He comentado antes que aquí es difícil ganar, ellos compiten muy bien y juegan bien, pero nosotros no nos podemos contentar con un punto porque somos el Xerez, intentamos y queremos ascender y debemos sumar de tres en tres".

La afición respondió una semana más pese al complicado desplazamiento a Ceuta y la plantilla lo agradece. "Esto es una locura y siempre se agradece. Empatas y te siguen apoyando, no nos dejan caer. Lo que vivimos cada fin de semana en casa y fuera es de locos y para quitarse el sombrero y darlo todo sobre el campo".

Antonio Jesús lleva ya conseguidos cinco dianas -Salerm Puente Genil, Coria, Ciudad de Lucena, Sevilla C y Ceuta B- y se ha convertido en el segundo máximo artillero del equipo por detrás del pichichi Diego Domínguez, que suma ocho. En ese aspecto se muestra "muy contento, sigo marcando goles y es una forma más de ayudar al equipo a sumar algún punto".

El medio sanluqueño jugó la pasada temporada en el Ciudad de Lucena, el rival más directo de los azulinos en estos momentos por el ascenso directo, conoce bien al equipo y al entrenador, resalta su potencial y cree que "los dos vamos a pelear hasta el final por el premio del ascenso directo, pero hay tener en cuenta también que hay muchos equipos que están apretando fuerte, las segundas vueltas son complicadas. Nosotros no tenemos que mirar la tabla ni a los rivales, ganar partidos y mirarnos nuestro ombligo".