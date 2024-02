Empate en un duelo intenso en el Martínez Pirri (1-1)

El Xerez CD ha sumado un punto en su visita al Martínez Pirri al empatar (1-1) ante el Ceuta B en un duelo que comenzó ganando con otra diana de Antonio Jesús (32') y que comprobó como su rival lo igualaba en la recta final. Cheíto mandó dentro el rechace de un discutido penalti que además paró Santos (77').

La igualada sabe a poco a un Deportivo que durante muchos minutos fue por delante en el marcador. Con esta unidad, sigue primero en la clasificación con 44 puntos, a la espera de lo que haga este domingo en el San Juan Bosco ante el Utrera el Ciudad de Lucena. Los aracelitanos tiene 43.

Cambios en el once

Checa, como cada jornada, fue fiel a sus planteamientos y retocó el once respecto al que se impuso al Sevilla C el pasado viernes por 1-2. El primer movimiento lo hizo en la portería. Antonio Santos regresó a la titularidad para jugar en la que fue su casa la pasada campaña en detrimento de un Isma Gil que había salido de inicio ante Córdoba B y Sevilla C. La línea de cuatro en defensa también sufrió un cambio. Ramón se quedó en el banquillo y entró Paco Torres junto a Juan Mari, Geovanni y Del Río. Adri Rodríguez reapareció en el doble pivote junto a Reina y sacó a Rodri del once. Junto a Antonio Jesús, también fueron titulares Belizón y De Rueda por Iván Navarro y Perotti y arriba sí que repitió Diego Domínguez.

El encuentro arrancó intenso, con dos equipos que querían ganar y que tenían en el viento a un enemigo más. A los dos minutos, un disparo de De Rueda lo mandó a saque de esquina David Cobo y era la carta de presentación de un Deportivo que se presentaba en el Martínez Pirri con la intención de conservar su liderato.

Al filial le costó entrar en el choque porque los azulinos estaban firmes, pero una vez que le tomó el pulso comenzó a funcionar y a los once minutos el árbitro anuló un tanto a Adil por fuera de juego. La réplica la puso Belizón, que le ganó la partida a su par y forzó una falta peligrosa en la frontal, pero el lanzamiento de Antonio Jesús acabó en las manos del portero después de botarle delante.

0-1, Antonio Jesús

El crono avanzaba y el encuentro se volvía físico. El Ceuta B aumentaba sus prestaciones y ponía en apuros a los xerecistas, que sufrían, pero tenían la situación controlada y lograron adelantarse en el marcador. Miguel Reina presionó la salida del balón del portero, que sacó mal. Antonio Jesús recogió la pelota, avanzó y no se lo pensó para batir desde lejos a Pery. 0-1. Minuto 32. El centrocampista se encuentra en un buen momento y abría el camino, igual que el pasado viernes frente al Sevilla C.

El tanto enrabietó a los locales, que aún apretaron más. Si algo caracteriza a este filial caballa es que es tremendamente competitivo y en el último cuarto de hora del primera acto pudo igualar la contienda. En el minuto 36, Moyano mandó un remate de cabeza del larguero y justo antes del descanso, ya en la prolongación, fue el delantero Adil el que se volvió a topar con el travesaño. Los azulinos ganaban la caseta con ventaja.

Mono de trabajo

El Xerez CD regresaba al verde tras el paso por vestuarios con el mismo once y la misión de conservar la ventaja y ampliarla, pero los locales comenzaron a mostrar ya un buen nivel y a demostrar los motivos por los que sólo han perdido un encuentro en su estadio. Checa no tardó en mover el banquillo buscando más mordiente. Retiró del verde a De Rueda y Belizón para apostar por Armengol y Perotti y el extremo zurdo tuvo una buena opción nada más entrar, pero la sacó la defensa.

El Deportivo se había puesto ya el mono de trabajo y tenía que aplicarse duro atrás para mantener a raya a su rival, pero lo hacía con seguridad. Sus aproximaciones al área ya eran menos, pero sí peligrosas también. En el minuto 69, Antonio Jesús abandonó el terreno de juego para que Juan Delgado se convirtiera en el referente, retrasando su posición Diego Domínguez.

Tras un penalti dudoso, el 1-1

Moha también realizó variantes y en el 75' realizó una que iba a resultar determinante. El jerezano y exazulino David Polaco suplía al ariete Adil. Se colocaba como segundo punta y en un balón largo se plantó ante Santos, el meta salió del área pequeña para esperarle, le tapona, el atacante cae y el colegiado no duda en señalar una pena máxima rigurosa. El encargado de lanzar el penalti fue Taufek y el guardameta azulino adivinó sus intenciones y despejó su tiro, pero el rechace lo cazó Cheíto y lo mandó dentro. 1-1 y jarro de agua fría para un combinado xerecista que estaba sufriendo.

El empate abrió el partido y los azulinos apretaron el acelerador, pero con poco acierto. Adri Rodríguez lo intentó desde lejos, pero su tiro se lo quedó Pery sin demasiados apuros. Los últimos minutos fueron vibrantes. Cualquier error en una u otra área podía dejar sin recompensa a uno de los contendientes. Finalmente, el marcador no se movió y el Deportivo sigue sin vencer en Ceuta. Tres visitas al filial, tres igualadas.