Así están los banquillos del Grupo 4 de Segunda RFEF

El Xerez CD hizo los deberes tanto en el campo como en los despachos esta pasada temporada. El club azulino logró el ascenso a Segunda RFEF como campeón del Grupo X consiguiendo además la clasificación para la Copa del Rey. José Carlos Romero 'Checa' llevó al equipo al cuarto peldaño del fútbol español y la dirección deportiva cerró su continuidad mucho antes de que se produjera el salto de categoría.

De esta forma, el míster nazareno vivirá su segunda temporada en el Deportivo con el objetivo de mirar hacia arriba porque el XCD tiene que ir escalando categorías en busca del fútbol profesional, aunque no será nada fácil en una competición muy dura y con rivales complicados.

De momento, a la espera de saber la configuración del Grupo 4 en la que quedará encuadrado el Deportivo, es segura la participación de los siguientes equipos andaluces: San Fernando, Recreativo Granada y Linares -descendidos de Primera RFEF-, Xerez CD y Juventud Torremolinos -campeones del Grupo X y IX de Tercera RFEF- y los que han logrado la permanencia, Balompédica Linense, Estepona, Atlético Antoniano y Cádiz Mirandilla.

A estos diez clubes hay que sumar otros ocho para completar el grupo. Las dos últimas temporadas ha estado compuesto por equipos de la región de Murcia e incluso esta pasada campaña de Alicante (Orihuela), si bien en el primer año de la categoría el Grupo 4 lo formaron los andaluces, extremeños y canarios.

Varios clubes han comenzado a planificar pronto sus proyectos y ya tienen cerrados a sus respectivos entrenadores. Así, además de Checa en el Deportivo, otros siete clubes tienen ya inquilino para el banquillo. El Cádiz Mirandilla ha decidido cambiar de aires y Alberto Cifuentes deja de ser su técnico tras tres temporadas y media en el cargo. Y con el adiós a Alberto Cifuentes, el Cádiz CF entiende que es el momento de buscar un cambio de rumbo que lleve al filial a un lugar de mayor privilegio. El elegido para ese cometido es Juanma Cruz. De sobras conocidos en la cantera del Cádiz CF, esta campaña que finaliza ahora ha sacado un notable muy alto al frente del Cádiz juvenil, que llevó hasta los cuartos de final de la Copa del Rey, y que en la Liga (División de Honor) ha dejado el listón muy alto al estar todo el curso codeándose con los mejores hasta acabar en cuarta posición.

Otro de los equipos que cambia de técnico es la Balompédica Linense, que presentó hace unos días al malagueño Miguel Rivera. La pasada campaña entrenó a la UD Melilla, a la que había ascendido a Primera Federación, hasta que fue destituido tras la novena jornada. Llega en sustitución de Antonio Fernández Rivadulla.

El gaditano Antonio Calderón llegó al Juventud Torremolinos en la campaña 22/23 con el objetivo de salvarlo del descenso a Tercera RFEF. No lo consiguió por poco, renovó y esta campaña ha hecho campeón del Grupo IX a los costasoleños. Mientras, el CD Estepona está liderado por el exjugador del Málaga y Atlético de Madrid Salva Ballesta; y en el Atlético Antoniano, el guadalcacileño Diego Galiano tiene todas las trazas de continuar, si bien el club todavía no lo ha hecho oficial. En el Recreativo Granada suena Ion Erice, nombre apuntado por Ángel García, mientras que en el San Fernando hay un compás de espera. El Linares aún no ha

En cuanto a los equipos murcianos, posibles rivales del Xerez CD el próximo curso, ha habido movimientos en los banquillos. Al del UCAM Murcia ha aterrizado Javi Motos, mientras que José Miguel Campos, extécnico del Real Murcia, Jaén y Salamanca UDS entre otros, se hace cargo del Unión Atlético. Por último, en el Melilla, que también podría recalar en el Grupo 4, Dani Alejo, su director deportivo, indicaba en el balance de la temporada que en los próximos días se dará a conocer el nuevo cuerpo técnico.