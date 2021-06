Así recuerda Poyatos el gol del ascenso del Xerez CD ante el Ceuta hace 35 años

18 de mayo de 1986. Domingo de Pentecostés para más señas. El Xerez CD se jugaba el ascenso a Segunda A en Domecq ante el Ceuta. El fútbol es cíclico y este sábado (18:30) vuelve a enfrentar a ambas escuadras en La Juventud con otro salto de categoría en juego, aunque en esta oportunidad es a Segunda RFEF.

Aquella tarde, los xerecistas estaban divididos entre Jerez y El Rocío. Después de una temporada dura, con encierro incluido por impagos, el equipo liderado por José Ramón Pérez Rodríguez 'Moncho' podía hacer historia. Y la hizo. Con un estadio hasta la bandera, se consumó lo que muchos consideraron casi un milagro.

Se impuso al cuadro caballa por 1-0 con un gol de un jovencísimo Antonio Poyatos, que es ha sido y será siempre uno de los ídolos del xerecismo. El centrocampista jerezano superó a José Luis Burgueña de cabeza en el minuto 50 y desató la locura.

Los azulinos llegaban a la última jornada de Liga con los mismos 45 puntos que la Balona y Córdoba y Ceuta tenían con 43. Al Deportivo le valía para subir el mismo resultado que lograse la Balompédica, mientras que el equipo norteafricano estaba obligado a ganar y a esperar otros resultados.

Moncho alineó de salida a Carlos Osma, Suárez, Valencia, Felipe Rivas, Manolo Perdigones, Queco, Antonio Poyatos, Antonio Torres, Pozo, Juanito Moreno y Adolfo, que dejó su puesto a Pepe Correa.

"Ojalá la historia tenga el mismo final"

Poyatos recuerda a la perfección aquella tarde y aquel encuentro. "El fútbol siempre te da sorpresas como esta. Se repite la historia y ojalá tenga el mismo final. Nos la jugamos contra el Ceuta y en casa. En el 86, nos la jugábamos los dos y también la Balona. Dependíamos de nosotros mismos y se logró el objetivo".

Además, añade: "Tengo grabados muchos momentos, pero, especialmente uno. Cuando los jugadores saltamos al campo para calentar creo que fue la primera vez que se me puso la piel de gallina en un campo de fútbol. El campo estaba empetado, las famosas torretas de luz del campo estaban llenas de gente, parecía que se iban a caer, las terrazas y las azoteas de los edificios de alrededor del estadio estaban igualmente llenas... Fue muy emocionante. El ambiente era increíble".

Sobre el partido y el gol confiesa que "fue algo complicado de explicar, aparecieron muchos sentimientos a la vez, era muy joven y la alegría fue inmensa. Nos la jugábamos, el equipo compitió bien, trabajamos duro y culminamos de la mejor manera posible un año tremendo".

"Los jugadores tienen que salir con todo"

Poyatos explica que "lo pasamos muy mal, la temporada la empezamos con un encierro por las deudas que el club tenía con los jugadores del año anterior y estuvimos bastantes semanas en el vestuario. Los primeros partidos también los tuvimos que jugar fuera por problemas con el campo y, encima, había reestructuración y sólo subía el campeón. La plantilla estaba estaba formada por mucha gente joven de Jerez y también había cinco o seis veteranos que habían venido del Sevilla y del Betis, que aportaban experiencia".

Ahora, de cara al partido del sábado recomienda a los jugadores del Xerez CD que "salgan con todo, a competir desde el minuto uno y que no intenten jugar con el empate, que salgan a por el partido desde el primer momento para no tener problemas. Si al final no se gana, el empate es válido. Es un encuentro para echar el resto y salir a ganar. Es el último empujoncito para culminar una temporada que, en líneas generales, ha sido buena. Hay que subir el último escalón y lograr un ascenso tan ansiado por todos los xerecistas. Es fundamental para el club, haría el futuro mucho más halagüeño".

Siempre sigue al equipo y no se ha perdido los partidos de la fase de ascenso ni en casa ni fuera. "En Puente Genil lo pasé fatal, sufrí bastante. El equipo no estuvo a la altura de lo esperado. La verdad es que un equipo que se juega un ascenso tiene que competir y allí no lo hizo. El rival fue muy superior".

"La Juventud será un pequeño Domecq"

El domingo también "sufrí muchísimol. Fue un partido muy igualado, muy competido y se decantó por pequeños detalles. Los jugadores le pusieron garra, empataron pronto y lograron el pase a la final".

La respuesta de la afición está siendo determinante y Poyatos tiene claro que "lo va a ser también el sábado. Ha apretado muchísimo en los últimos partidos que he visto, ha estado sensacional, empujando desde antes de empezar el encuentro. Seguro que vuelve a llenar la grada de La Juventud y va a tope. Es el mejor escenario para jugarte un ascenso, la gente está encima y las distancias son más cortas. Seguro que se convierte en un pequeño Domecq. La gente está enchufada con el equipo".