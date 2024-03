Checa, técnico del Xerez CD: "Me he equivocado, he querido ser ambicioso con uno menos y el partido requería paciencia"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez CD, ha lamentado la derrota del equipo frente al Pozoblanco, ha asumido la culpa y pedido perdón al equipo argumentando que fue demasiado ambicioso con los cambios queriendo ganar el partido con uno menos, sobre la roja de Armengol asegura que es clara y se ha mostrado seguro de que el equipo sabrá levantarse del varapalo sufrido en Chapín.

-¿Qué sensaciones tiene tras esta derrota?

-Me voy con el sabor de boca de haber perdido tres puntos. Creo que hemos hecho la mejor primera parte del campeonato y si nos vamos al descanso con un 3-0 no pasa nada, pero los pequeños detalles suman y no es por poner excusas pero está claro que ante un buen equipo como es el Pozoblanco jugar con uno menos tantos minutos es complicado. Pero no es excusa porque incluso jugando con 10 hemos tenido oportunidades para haber ganado el partido, hemos ido a por el partido y si a alguien hay que echarle la culpa es a mí por haber sido ambicioso, porque con el 1-1 hemos intentado ir a por el partido dejando defensa de tres cuando a lo mejor deberíamos haber tenido tranquilidad y haber esperado nuestro momento. Siempre intento ir a ganar y quizá hoy he pecado de eso. Ha sido culpa mía y le pido perdón al equipo, que entiendan que mi única intención era ganar el partido y no ha podido ser.

-¿Qué ha pasado con Armengol?

-Se ha equivocado y tiene que aprender de esa situación porque los equipos son listos, lo buscan y él ha caído en la trampa, ha soltado el brazo y es expulsión clara y no hay que poner ningún paño caliente, sólo que tiene que aprender y sobre todo que el perjudicado es el equipo, que ha tenido que hacer un esfuerzo extra.

-El equipo reaccionó rápido en la segunda mitad logrando el empate.

-Al equipo no se le puede achacar nada, he hecho cambios muy ofensivos y he dejado al equipo casi mano a mano en defensa, hemos intentado ir a por el partido, que a lo mejor requería a raíz del empate tener paciencia y esperar nuestro momento en algún balón parado o alguna jugada cerca del área o un centro. He apostado por ganar con diez y creo que me he equivocado.

-El juego ha sido bueno, pero el resultado malo y hay una semana de parón. ¿Cómo se afronta?

-El equipo sabrá levantarse, ya lo ha demostrado una y otra vez, el equipo está por encima de todo y estamos haciendo una temporada muy muy buena, a los jugadores no se les puede pedir nada, habéis visto el esfuerzo que han hecho todos y yo me quedo con eso. Estoy tranquilo porque el equipo va a seguir sumando puntos, vamos a ir a Puente Genil a ganar.

-Tres balones al palo, varias paradas del portero. Hoy no quería entrar...

-Enfrente había un buen portero, ha tenido un buen día y ha salvado a su equipo en la primera parte. Pero esto es fútbol, me voy supercontento de la primera parte porque ha sido la mejor desde que estamos aquí, creando situaciones por dentro y por fuera, llegando con mucha gente al área, ganando segundas jugadas, no dejando jugar al contrario. Sólo me queda felicitarles porque tienen muy buen equipo y un entrenador que año a año se va mejorando y me alegro por él, me hablan maravillas de él. Lo felicito porque ha ganado en un campo muy difícil ante, creo, el mejor rival que hay en la categoría.

-El Pozoblanco lleva 16 jornadas sin perder y está a cuatro del Lucena y a seis del Xerez CD. ¿Otro invitado a luchar por el ascenso directo?

-Esto va a estar reñido hasta el final. Nosotros tenemos que pensar en el Puente Genil y los demás que hagan lo que quieran. Pienso en el siguiente partido y en mi equipo. Estoy muy tranquilo sabiendo que estoy rodeado de un grupo de jugadores magníficos y que no vamos a desaprovechar la oportunidad que tenemos de hacer algo grande con el Xerez.