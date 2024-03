El Xerez CD perdona al Pozoblanco y lo paga muy caro (1-2)

El Xerez CD ha sufrido ante el Pozoblanco la segunda derrota de la temporada en Chapín y la tercera en liga en un partido que ha jugado con uno menos desde el minuto 39 por una roja directa a Armengol y en el que ha tenido ocasiones de sobra para golear, estrellando tres balones en la madera en la primera mitad, en la que Dela sostuvo a su equipo en la primera mitad. Los de Cobos se adelantaban a la media hora con un gol de Zara. Empató el Deportivo nada más comenzar la segunda mitad, pero en otro error defensivo, el equipo del Valle de los Pedroches castigó a un Deportivo que pierde 14 jornadas después, sigue líder, pero ahora con sólo dos puntos sobre el Ciudad de Lucena. El Pozoblanco aumenta a 16 las jornadas que lleva sin perder, se coloca a 4 puntos de los lucentinos, a 6 del XCD y sueña con todo.

Armengol, la sorpresa en el once

José Carlos Romero 'Checa' volvió a introducir una sorpresa en el once inicial del Deportivo. Y esta no fue otra que la titularidad de Armengol en detrimento de Diego Domínguez. El delantero guineano saltaba de inicio ocupando la referencia en el ataque azulino, respaldado por Belizón en la mediapunta e Iván Navarro y Perotti en las bandas. El resto del equipo ha sido el mismo que venció en Utrera, repitiendo Santos en la portería, la misma línea de cuatro con Paco Torres y Del Río en los laterales y Juanmari y Geovanni en el centro de la zaga y en la medular la pareja habitual de Reina y Adri Rodríguez.

El Ciudad de Lucena vencía por la mañana a La Palma y se colocaba a 2 puntos de un Deportivo que saliño decidido a ir a por el partido y antes del primer minuto Armengol se plantaba solo ante Vela, pero el asistente de la banda de Tribuna levantaba el banderín señalándole un fuera de juego cuanto menos dudoso. Inmediatamente después, Perotti entraba por la banda izquierda, se adentró en el área y tras un recorte pidió mano de Ángel, aunque el colegiado no apreció penalti en la acción.

Gol anulado y dos largueros

El público estalló con el tercer acercamiento del XCD, un balón al espacio que ganó Reina, se la puso por delante a Armengol y el guineano embocaba en la portería pozoalbense, pero de nuevo el línea levantaba la bandera por fuera de juego, muy protestado por la parroquia local.

A los 7 minutos, el Deportivo probaba por primera vez a Javi Dela. Perotti recortaba en el pico del área buscando el disparo con la derecha y lanzaba un potente chut que el buen guardameta cordobés se quitaba de encima como pudo, aunque a decir verdad al xerecista le salió centrado el tiro. La más clara de este primer tramo la tenía Reina tras un centro de Iván Navarro. El sevillano probó fortuna, pero ésta no le sonrió y el balón se estrellaba en el larguero. Apenas unos minutos después y tras un saque de esquina, era Nvarro el que mandaba el esférico al travesaño en un disparo que desviaba Dela y en el rechace Armengol no estaba acertado y la volvía a sacar Dela.

Acoso sin derribo

Sin duda era el mejor arranque del XCD en Chapín y con algo más de puntería el partido podía estar sentenciado en un primer cuarto de hora en el que no hubo noticias del Pozoblanco, excepción hecha de su portero. Los jugadores del Deportivo tocaban y se movían continuamente, Iván Navarro recordaba al de hace dos temporadas y Perotti siempre llevaba peligro por la izquierda, con un Reina además que aparecía casi siempre por sorpresa.

A los 20 minutos, nueva ocasión para los azulinos en las botas de Armengol. El guineano se plantaba delante de Dela aunque algo escorado y disparaba con poca fe y al centro de la portería, repeliendo el meta con los pies. El potero pedrochero tenía que volver a intervenir en un remate de cabeza picado de Iván Navarro, que envió a saque de esquina, y en un disparo a quemarropa de Adri Rodríguez a la altura del punto de penalti que se quitó de encima como pudo.

Mazazo y roja a Armengol

El acoso local era total y a la media hora Dela tuvo que intervenir de nuevo para evitar el 1-0 en un disparo de Belizón en la frontal. Pero el fútbol es caprichoso y no tiene lógica y el Pozoblanco sólo necesitó un acercamiento para adelantarse en Chapín. Zara remataba en el segundo palo a placer un pase de Miguel Sánchez, que se fue de Paco Torres con un cañito y también salvó la entrada al borde del área de Adri Rodríguez. El mediocentro ganó la línea de fondo y Zara hacía el resto. Cuarto gol que encaja el Deportivo esta temporada en Chapín.

Todavía no se había repuersto el Xerez CD del gol cuando Viñolo Payán mostraba la roja directa a Armengol por una agresión a Rafa Manosalva que el delantero guineano ni siquiera protestó. Corría el minuto 40 y el Deportivo tenía que jugar con uno menos el resto del partido. No parecía el día porque apenas un minuto después, Reina se plantaba solo ante Dela y enviaba al palo derecho, la tercera madera en la primera mitad. Checa mandó calentar a Diego Domínguez mientras que Perotti se colocaba como hombre más adelantado y Belizón caía a la banda izquierda. La última de la primera parte la tuvo Juanmari con un tiro desde la frontal que no encontró portería.

Entra Diego y 1-1

Checa movió el banquillo en el descanso dando entrada a Diego Domínguez por Belizón, Perotti volvía a la banda izquierda y Reina se veía obligado a abarcar algo más de campo en la medular. El público volvió a pedir penalti en una acción de Perotti en la que fue derribado por Ángel, pero al colegiado la pareció poca cosa como para señalar los 11 metros.

Si el Deportivo quería puntuar era casi obligado empatar, pese a estar con uno menos, en los primeros minutos y así fue. Perotti volvió a medirse con Ángel, al que dejó atrás y el pase de la muerte lo remataba al fondo de la red Diego Domínguez. Salir y besar el santo. A punto estuvo Diego de hacer el segundo en otra jugad de Perotti por la izquierda. El extremo traía loco a Ángel y tras otro recorte, se la puso al delantero y éste, con todo a favor, la mandó alto.

Geovanni comprometió a su equipo en una cesión atrás que entregó a Zara, que el ariete visitante no supo resolver y Checa movía de nuevo el banco para ingresar al campo a Antonio Jesús. Reina tuvo otra clarísima para obrar la remontada, pero tras recibir de Paco Torres remataba por encima del larguero en una posición inmejorable.

Otro varapalo

Se situaba el Deportivo con un 4-1-3-1 y presionando arriba la salida de balón del Pozoblanco, un planteamiento arriesgado y valiente con uno menos sobre el tapete de Chapín. Perdonó el Xerez CD y no lo hizo el Pozoblanco, que aprovechó una indecisión de la defensa azulina para anotar el segundo. Hugo atrapó el balón en el pico del área, cedió a Miguel Sánchez y éste le quitó las telarañas a la escuadra izquierda haciendo inútil la estirada de Santos, que llegó a tocar el balón.

Entró Juan Delgado por Adri y el Deportivo se partió en dos aunque no cejó en su empeño y con más corazón que cabeza seguía intentando acercarse en balones aéreos que no encontraban rematador. Santos tuvo que intervenir para negar el tercero a Zara y Joselito, recién entrado, mandaba por encima del larguero y en la última jugada el centro-chut de Perotti no encontró rematador.