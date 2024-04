Checa: "El partido en Lucena es vital"

José Carlos Checa, técnico del Xerez CD, afronta las horas previas al trascendental partido contra el Ciudad de Lucena, donde el equipo azulino se juega medio ascenso, con confianza en sus jugadores y seguro de que "nos vamos a traer los tres puntos". Comenta que "los dos equipos" se merecen el ascenso al ser "los dos mejores" del campeonato y asegura que pese a que a su equipo le vale el empate para seguir líder "saldremos a ganar".

-Como se presumía, el partido clave donde el Xerez CD se juega el ascenso directo es en Lucena. ¿Cómo se presenta?

-Se presenta como cada semana, con el objetivo de ganar, es un partido clave, pero llevamos jugando partidos clave toda la temporada. Sabíamos que iba a ser muy difícil, muchos confiaban, otros no tanto de llegar a estas alturas primero y aquí estamos. Vamos con mucha confianza a un campo difícil y ante un gran rival, pero con muchas ganas de traernos los tres puntos.

-Pero, claramente no es lo mismo salir de Lucena dependiendo de sí mismo (victoria o empate) que del contrario en caso de derrota.

-Van a pasar muchas cosas, quedan nueve puntos. Es cierto que el partido es vital, después quedarán dos jornadas y es un mundo porque habéis visto cómo cambia esta liga de una semana para otra. Hay que pensar en ser nosotros durante los 90 minutos y estoy seguro de que nos traeremos los tres puntos.

-¿El empate es bueno?

-Para mí no es bueno, yo lo que quiero es ganar y todas las semanas salimos a ganar y el único objetivo es ganar.

-Al Lucena sólo le vale ganar y al Xerez CD el empate le vale para salir líder a falta de dos jornadas. ¿Es algo que a lo largo del partido puede estar en la cabeza del jugador?

-Nosotros no hemos hablado y nunca trabajamos para salir a empatar. Trabajamos para quitarles el balón, someter al contrario, ganar segundas jugadas, para ser mejores del contrario. Es el único objetivo. Lo que piensen ellos no me interesa.

-El Ciudad de Lucena se ha repuesto de tres derrotas seguidas con dos triunfos, pero el Xerez CD no parece llegar en las mejores condiciones a este partido que es clave. La mala dinámica está ahí.

-Llevamos una racha de 62 puntos en 32 partidos, esa es la racha que nos hace pelear por el liderato otra semana más y está claro que tanto nosotros como el Lucena hemos sido los dos mejores equipos de la temporada. Creo que lo más justo es que hubiéramos subido los dos, sólo lo hace uno directo pero estoy seguro de que el fútbol será justo y al final los que suban serán los que han estado toda la liga peleando por el liderato. El Lucena tiene un gran grupo de jugadores, un gran equipo, nosotros también y hemos hecho las cosas muy bien tanto en casa como fuera y creo que en estas últimas semanas el fútbol no ha sido justo con nosotros porque hemos sido ampliamente merecedores de ganar fácilmente y no lo hemos podido conseguir. Estos partidos son muy igualados, el nivel es altísimo y ellos tienen la ventaja del entrenador, que para mí es el mejor de la categoría, y nosotros la de nuestra afición, que es la mejor de la categoría.

-El gol del Ayamonte del pasado sábado es un claro error defensivo. Contra el Lucena estás 'muerto' si se repite.

-La categoría es complicada. Vemos otros partidos y lo que le cuesta a otros equipos generar ocasiones y da gusto cómo las generamos nosotros, el otro día dimos dos palos, quince córners, centros por banda, laterales, superioridades... pero en una falta mal defendida cometimos ese error y sólo nos queda reponernos y corregir, aunque el partido fue impecable en defensa, tanto a la hora de presionar los delanteros como a la hora de presionar a los balones lejanos.

-¿Cómo cree que planteará el Lucena el partido?

-Estoy seguro de que irá a por nosotros por los jugadores que tiene y el entrenador. A ellos también les gusta tener el balón, tiene jugadores para eso, será un partido de tú a tú, habrá momentos que nos tocará sufrir y también en los que sufran ellos. Se decidirá por pequeños detalles.