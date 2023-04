Conil-Xerez CD, cara a cara dos de los reyes del empate del Grupo X

El Xerez CD está a punto de echar el telón a una nueva temporada en el Grupo X de Tercera RFEF en la que su denominador común ha sido la irregularidad, que le ha conducido a no estar salvado cuando faltan sólo dos jornadas para el final de la competición. El actual curso va a suponer una nueva decepción. El objetivo era pelear por el ascenso y el Deportivo lucha por la permanencia.

Sus registros son muy pobres y se ha convertido, junto al Córdoba B, aunque el equipo de Diego Caro es segundo y aspira a dar el salto de categoría, en el rey del empate. El filial blanquiverde ha firmado tablas en trece encuentros, mientras que los azulinos han cosechado once. Le siguen con diez Conil, su siguiente rival en la próxima jornada en el Pérez Ureba, y el Cartaya.

Como local, la escuadra que más veces ha dejado el marcador en tablas es el Cartaya, ocho, seguido por el equipo de Jesule con media docena y luego aparecen en la tabla el Xerez CD y el Ceuta B con cinco. Mientras, lejos de su feudo, el filial del Córdoba es el conjunto que en más ocasiones empató, diez. El Ciudad de Lucena arañó siete tablas y Xerez CD y Antoniano, seis.

El combinado azulino con Paco Peña consiguió tres empates (Córdoba B, Pozoblanco y Gerena), con Juan Carlos Gómez, seis (Ceuta B, Córdoba B, Antoniano, Gerena, Sevilla C y Ayamonte) y con Juan Pedro dos (Rota y Antoniano).

El récord en la 18/19, 18

El cuadro xerecista cumple en esta categoría seis campañas tras su peregrinar por Primera Andaluza y División de Honor, y es la segunda temporada en la que más igualadas acumula hasta el momento. En el curso 18/19, en un grupo que contó con la participación de veintidós equipos, batió su récord. Acabó décimo con 57 puntos, en 42 partidos, con trece triunfos, once derrotas y nada más y nada menos que dieciocho empates, siete como anfitrión y once en sus salidas.

El ejercicio pasado, el 21/22, los azulinos consiguieron ocho, cuatro y cuatro, pero terminaron terceros con 62 puntos, por detrás de Recreativo de Huelva y Utrera, y pelearon por dar el ascenso a Segunda RFEF, aunque cayeron contra el Ciudad de Lucena en la primera eliminatoria.

La campaña 20/21 fue la mejor del Deportivo en los últimos tiempos y estuvo muy cerca de acceder a Segunda RFEF, pero desperdició las dos opciones que tuvo, ni superó al Salerm Puente Genil en el partido clave en el Manuel Polinario ni luego al Ceuta en casa, encajando la derrota en el último segundo del descuento. Terminó seis partidos con equilibrio en el marcador, tres en casa y otros tres fuera.

En la 19/20, la de la pandemia, la competición finalizó antes de cuenta. El Deportivo, también de la mano de Juan Carlos Gómez, logró 29 puntos en 29 partidos, con nueve triunfos, cinco empates (3 y 2) y 15 derrotas ye en la 17/18, que fue la primera en Tercera después de ascender de División de Honor fue 16º con 43 puntos en 38 jornadas, 12 triunfos, 7 empates (4 y 3) y 19 derrotas.

Los azulinos se encuentran de vacaciones hasta el lunes, ya que este fin de semana no hay competición. A partir de ahí, comenzarán a preparar sus dos últimas citas ligueras, en las que visita al Conil y recibe al Atlético Espeleño en Chapín en un compromiso en el que se puede jugar el descenso por arrastre si no hace los deberes y los resultados de sus adversarios más directos no le favorecen.