"La agresión de José Parada ha sido clara"

Diego Galiano, técnico jerezano del Atlético Antoniano, reconoció tras el empate de su equipo con el Xerez CD que el resultado "es justo" porque pasaron "pocas en las áreas" y que ambos supieron aprovechar los errores del contrario.

-¿Cómo ha visto el encuentro?

-Ha sido un partido muy igualado, muy disputado y los dos equipos hemos pagado caros los errores. Prácticamente no ha habido nada más que no hayan sido los goles excepto una parada de Satoca en la primera parte. El partido sí podía haber cambiado con la agresión de Parada en la primera parte, pero el árbitro no lo consideró, pero luego han pasado pocas cosas en las áreas. El resultado es justo.

-¿Le ha faltado al equipo un poco de fiabilidad atrás?

-Es una faceta en la que nos estábamos mostrando muy seguros y a balón parado hemos encajado el primer gol así. Luego nos ponemos por delante y tenemos la mala suerte de hacer el penalti. Esto es fútbol, son situaciones de aciertos y errores y cada equipo hemos aprovechado los errores del otro. Ha habido mucha intensidad, disputas pero poco fútbol.

-¿Cree que el punto de inflexión es esa roja que no ve el jugador del Xerez CD?

-Si el árbitro ve la agresión el partido es otro, para bien nuestro o para mal. La agresión ha sido clara, pero no es excusa para que no hayamos generado las suficientes ocasiones para ganar el partido, ellos tampoco las han generado. Hay que seguir trabajando.

-Quedan tres partidos que son tres finales.

-Tenemos que ir a Pozoblanco a intentar ganar y esperar que el Córdoba no saquen sus puntos. Tenemos que ir partido a partido, todo el mundo se juega algo por arriba o por abajo, hay que saber sufrir, competir y seguir dándolo todo y ya veremos a dónde nos lleva a final de temporada.