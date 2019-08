Edu Brenes, punta del Xerez CD, una de las revelaciones de la pretemporada con sus goles

La plantilla del Xerez CD regresa este martes a los entrenamientos tras dos días libres. Juan Carlos Gómez, técnico azulino, optó por dar un respiro a sus jugadores después del buen partido que realizaron el sábado en el Manuel Bernal ante la Roteña con triunfo por 2-5.

Uno de los protagonistas de la cita fue el sevillano Edu Brenes, que le puso la rúbrica al quinto tanto de los azulinos, un golazo de pañuelos. Su lanzamiento se coló por la escuadra de la meta defendida por un Jairo que nada pudo hacer para evitarlo.

El azulino también marcó en la primera cita de la pretemporada en el Marcos Monge ante el Recreativo Portuense y se está mostrando como uno de los futbolistas más destacados junto a Fran Sabaté, que despunta en la medular azulina.

Brenes, a sus 21 años y formado en la cantera del Betis, tiene "muchísima ilusión por triunfar y hacer las cosas bien en el Xerez CD. Es una buena oportunidad para seguir creciendo en todos los niveles".

Está muy contento "a las órdenes del míster, que es un gran entrenador y tiene una forma de jugar que nos favorece a los delanteros. Poco a poco, vamos asimilando los conceptos, la pretemporada está siendo buena, estamos plantando cara a todos los rivales y vamos a más, creo que llegaremos bien al primer partido de Liga en Arcos".

Ilusionado "La afición debe animarse, intentamos ofrecer buen juego, vamos a más y creo que llegaremos bien a Arcos”

A pesar de llevar sólo un par de semanas de trabajo, el ariete sevillano tiene claro que "me ha sorprendido la unión que hay en el vestuario y lo bueno que es, todos vamos a una y nos ayudamos en todo lo que podemos".

Edu sabe que cuenta con el respaldo del entrenador pero con los dos goles que ha anotado ya "he cogido confianza, todo el mundo sabe que los delanteros vivimos del gol y es positivo. Me entiendo bien con todos los compañeros en los entrenamientos y es importante".

El Deportivo sólo ha disputado un partido como local esta pretemporada, ante el Recre en La Juventud, y tuvo tiempo de saber cómo es la afición. Le pide que "se anime porque vamos a intentar por todos medios que se divierta con nuestro juego. Tenemos un entrenador al que le gusta el fútbol ofensivo y podemos hacerlo bien".

La temporada, de todos modos, la espera "dura porque hay muchos equipos fuertes y con nivel pero nosotros no le vamos a perder la cara a ninguno. Con trabajo e ilusión también se consiguen cosas importantes".