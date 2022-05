¿Cuántas fases de ascenso ha disputado el Xerez CD a lo largo de su historia?

El Xerez CD encara una ilusionante semana. El próximo sábado luchará en Estepona ante el el Ciudad de Lucena por superar la primera eliminatoria del 'play-off' de ascenso a Segunda RFEF. Pero, ¿cuántas veces ha peleado el Deportivo por subir?, ¿cuántas veces logró el objetivo? A lo largo de su historia, el cuadro azulino ha buscado dar el salto de categoría en trece ocasiones con éxitos (en tres ocasiones) y fracasos.

Polémica en la 47/48

El Xerez CD no tuvo que esperar mucho para disputar su primera fase de ascenso, ya que lo logró en su primer año de vida. Compitió en Primera Regional y luchó por el ascenso a Tercera. Alcalá y Xerez CD finalizaron la liga empatados a puntos, pero se proclamó campeón el cuadro sevillano por mejor diferencia de goles. Los dos accedieron a una fase de ascenso junto al campeón extremeño, la SD Emeritense.

El 11 de abril de 1948 en el campo de Santa Lucía ante el Alcalá comenzó a disputarse la promoción. El Deportivo logró un empate a cero. Siete días después, el XCD se impuso por 2-0 a la SD Emeritense en el Domecq, con goles de Manolo Domínguez.El gran partido que iba a decidir al equipo que debía ascender se disputó el domingo 2 de mayo de 1945. En Domecq midieron sus fuerzas XCD y Alcalá. Los azulinos lograron un rotundo triunfo por 4-0. Baldomero, Domínguez y Agar, por partida doble, fueron los goleadores.

El Deportivo acabó campeón de la liguilla de ascenso y le correspondía figurar a la siguiente temporada en Tercera. A principios del mes de agosto de 1948, la Española hizo público el calendario y el Xerez CD no figuraba. Su puesto se lo habían adjudicado a la UD España de Tánger, que había sido campeón del Grupo Norteafricano. Lo lógico hubiese sido organizar una eliminatoria entre ambos conjuntos, pero la Federación se contradijo en todos los requisitos que exigía y dejó al club y a la ciudad sin el logro conseguido en el campo.

Temporada 58/59

Tras cinco exitosos años en Segunda División, el Xerez CD regresó al Grupo XII de Tercera en la temporada de 58/59, con José Rivero González como técnico.El Recre fue el líder absoluto, mientras que el Deportivo se jugaba la segunda plaza con el Racing Portuense, que al final terminó tercero.

Como subcampeón, el XCD tenía que jugar una promoción para ascender a Segunda. En la primera eliminatoria, el Deportivo quedó exento por sorteo y tuvo que esperar para enfrentarse al vencedor del emparejamiento entre Linares y Villarrobledo, que ganó el segundo equipo. El cuadro azulino perdió por 2-0 en un mal partido. En el encuentro de vuelta, con un Domecq repleto, la afición empujó a su equipo, que hizo un encuentro perfecto, y salvó la eliminatoria (8-0).

Al Xerez CD sólo le faltaba un obstáculo para el ascenso, el CD Badajoz, que peleaba por no bajar. El conjunto pacense visitaba Domecq para medirse a un rival para el que la afición había recaudado doscientas mil pesetas (1.200 euros) como prima de ascenso. El choque acabó con empate a cero y los visitantes fallaron un penalti. En El Vivero, hubo neta superioridad local y los pacenses conservaron la categoría al vencer por 4-0.

Temporada 59/60

La campaña 59/60 comenzó con el nombramiento de Jesús Grandes Pérez como presidente y con José Rivero como técnico, pero a principios de octubre se hizo cargo del equipo José Valera Nocera y en noviembre llegó a la entidad Rafa Verdú. El Xerez CD se proclamó campeón del Grupo XII con 46 puntos, cinco más que el segundo, el CD Puerto y nueve más que el tercero, el Racing Portuense.

Para ascender a Segunda debía jugar una eliminatoria y se las tuvo que ver con el campeón del Grupo XI, el CD Málaga, que venció por 2-0 gracias a un gol tempranero y a la expulsión de Peiró en la ida y por 0-1 en la vuelta en el Domecq.

El Xerez CD reclamó alineación indebida en el primer partido del malaguista Borreda, que estaba suspendido al ser expulsado en la Copa de Andalucía, pero la Federación Española entendió que ese castigo no le impedía jugar en una competición organizada por ella y desestimó recurso.

Temporada 60/61

En el ejercicio 60/61, Edmundo Suárez Trabanco 'Mundo', leyenda del Valencia y de la selección española, se hizo con las riendas del plantel, pero el viernes 11 de noviembre presentó su dimisión. El jueves 17 llegaba Manuel Guijarro para entrenar al Deportivo, acompañado por los jugadores del Atlético de Madrid Martín Asensio y Galán.

El XCD acabó segundo por detrás del Recreativo de Huelva. Como subcampeón, debía jugar eliminatorias con otros subcampeones de Tercera para lograr el ascenso a Segunda. El Constancia de Inca fue su rival. Perdió en la ida por 2-0, en el Domecq ganó 3-1 y forzó un tercer partido de desempate en campo neutral. Se disputó en el Sánchez Pizjuán y acabó 1-1. Se jugó una prórroga y concluyó con empate a dos, así que se tuvo que disputar otro nuevo choque. Se celebró también en Sevilla, pero en La Victoria. Por fin el XCD logró eliminar al Constancia (1-0).

Una semana más tarde se vio las caras con Villarrobledo y acusó el desgaste que sufrió con el Constancia. Venció por 2-1 en el Domecq, pero en el partido de vuelta cayó por 7-2.

Temporada 61/62

El curso 61/62 fue muy parecido a los dos últimos y el XCD volvió a ser subcampeón por detrás del Sevilla Atlético. Otra vez debía jugar una eliminatoria para subir. Su contrincante, el Racing de Ferrol. En tierras gallegas, aunque se puso por delante con un gol de Murgado, perdió 2-1 y en el Domecq conseguía su clasificación al imponerse por 3-1.

En la siguiente fase, se vio las caras con el Real Avilés. El primer encuentro se jugó en Jerez por obras en el campo de los asturianos. El lunes 11 de mayo, en plena Feria, los azulinos dominaron a su rival, pero sólo pudieron ganar por 2-1, con goles de Juanín y Baena. En Avilés, el XCD no tuvo suerte y perdió por 5-1, aunque los asturianos no hicieron méritos para tanto, ni el Deportivo jugó tan mal como para encajar ese marcador. Una vez más, el equipo perdía el ascenso a Segunda y el déficit del club se situaba en aquel momento en 141.639 pesetas.

Temporada 63/64

El final de la Liga 63/64 resultó muy apretado, sólo los dos primeros se clasificaban para jugar las eliminatorias de ascenso a Segunda. A falta de una jornada para el final, el Jerez Industrial y el XCD empataban a 47 puntos, con la Balona con 46 puntos. En la última jornada, el Industrial tenía una salida fácil a Coria, mientras que el Xerez recibía a la Balona en el Domecq. Canario puso por delante a los linenses, pero Tapia (75’) hacía el empate.

Al Deportivo le tocó medirse al Toledo. En Domecq, los azulinos se mostraron superiores y ganaron por 3-0, con goles de Silvestre, Tapia y Miguel. En Toledo, empate a dos. En la siguiente eliminatoria, el Xerez perdió por 2-0 en Almendralejo contra el Extremadura. En la vuelta, llegó a ponerse 2-0, pero los extremeños marcaron y se 2-1 dejó un año más al XCD en Tercera División.

Temporada 64/65

En agosto de 1964 Pablo Porro, presidente azulino, solicitó a la Andaluza el cambio de nombre de Jerez CD a Xerez CD, sustituyendo la J por la X, propuesta que fue aceptada. Los dos primeros puestos que daban derecho a jugar las eliminatorias de ascenso a Segunda estaban entre el Xerez CD, Balona y Jerez Industrial.

El 16 de mayo se jugó el primer partido de promoción. El XCD se enfrentó en Vallecas al Rayo y perdió por 4-2, aunque empezó ganando por 0-2 con tantos de Cebrián y Ojeda. En el partido de vuelta, el equipo azulino se impuso por 2-1.

Temporada 66/67

Por fin el curso 66/67 terminó con el regreso del XCD a Segunda División casi diez años después no sin sobresaltos. El 26 de enero Paquirrini es cesado como técnico con el equipo en tercera posición, a un punto de Sevilla Atco. y Jerez Industrial, y con sólo una derrota hasta ese momento. Manuel Alfaro 'Manolete' le suplió.

A falta de dos jornadas, el XCD se aseguró las eliminatorias de ascenso y el título de campeón al derrotar en el Domecq al Jerez Industrial por 1-0 con una diana de Canario. El Deportivo en esta ocasión se enfrentó al Orense.

En casa ganó 1-0 y el jueves 25 de mayo del 67, cuando la expedición iba a partir hacia Galicia, Goñi, Boni y Beato se negaron a subir al autobús hasta no cobrar las cantidades estipuladas en sus contratos por la clasificación para la fase de ascenso. La directiva decidió apartar a los tres jugadores y abrirles un expediente disciplinario. Un día más tarde, los futbolistas pidieron perdón y el club les puso un taxi para que pudieran incorporarse al resto del grupo.

Los azulinos perdieron 1-0 con un gol de Cortés, que años más tarde jugaría en el Deportivo, y forzaron un tercer choque. El 30 de mayo se jugó el desempate en Vallecas. El partido terminó en empate a cero, se disputó una prórroga de media hora en la que tampoco se movió el marcador y en la segunda, de diez minutos cada tiempo, Canario hizo el 1-0 en el minuto 122.

El último obstáculo para el ascenso fue el Salamanca, un rival que superó por 2-1 a los xerecistas en El Calvario. Para el partido de vuelta, la afición recaudó 242.075 pesetas para los jugadores si conseguían el ascenso. El domingo 11 de junio, en Domecq, el equipo ganó 2-1 y logró el ansiado salto de categoría.

Temporada 92/93

Para el curso 92/93, el XCD contrata como gerente a José Ricardo Fernández, que firmó a Delfín Álvarez como técnico. El equipo fue segundo y en la liguilla de ascenso quedó encuadrado en el mismo grupo que Palencia, Leganés y Elche. Comenzó con derrota en el Martínez Valero (1-0), empató en Chapín (1-1) con el Leganés y en el tercer partido cayó en Butarque por 2-1 y se despedía de sus opciones de ascenso, que fue para el Leganés de Luis Ángel Duque.

Temporada 96/97

Pedro Pacheco se convierte en presidente del club, nombra secretario técnico a Hugo Vaca y Carlos Orúe es el técnico elegido para liderar el proyecto. Con recortes económicos, se apuesta por una plantilla en la que abundan los futbolistas de la cantera y de la provincia.

La segunda vuelta del campeonato no comenzó muy bien y el XCD empezó a alejarse de los cuatro primeros puestos. Sin embargo, el equipo hizo la proeza de ganar los últimos ocho partidos y fue segundo tras el Córdoba.

Sporting de Gijón B, Lemona y Gramanet fueron sus rivales en la liguilla. El Xerez CD ganó los cuatro primeros partidos, los dos ante el Sporting y los dos ante el Lemona. La Gramanet empató en su feudo con el Lemona y perdió en Mareo, pero reclamó alineación indebida de los sportinguistas y la Española le dio la razón y los tres puntos.

Así, todo se tenía que decidir en el doble enfrentamiento entre azulinos y catalanes. En Santa Coloma, el XCD perdió por 1-0 con un arbitraje más que polémico. En la vuelta, el Deportivo dependía de sí mismo, pero sólo le valía la victoria. El 29 de junio se colgó el cartel de no hay entradas en Chapín y la afición llevó al equipo en volandas. El choque fue muy disputado. A los 25 minutos, de vaselina, Fernando Román batía a Morales y lograba una diana que sellaba el soñado ascenso.

Temporada 99/00

La victoria por 3-0 ante el Manchego en Chapín y con tres jornadas más para terminar la Liga regular, supuso la clasificación matemática del XCD para jugar una nueva liguilla de ascenso. Terminó tercero en la fase regular y sus rivales para el sueño fueron Hércules, Universidad de Las Palmas y Zaragoza B.

En el primer partido venció por 2-1 al Hércules en Chapín (Fali Montes y Pineda). Sin embargo, perdió por 2-0 en Las Palmas. El empate a cero que firmó en casa ante el conjunto canario le dejaba prácticamente sin opciones. En la cuarta jornada, se impuso por 1-3 en el Rico Pérez, pero el Universidad goleaba al Zaragoza, con lo que el cuadro canario le sacaba tres puntos de ventaja a falta de dos jornadas.

En el peor partido de la temporada, los de Nene Monteron cayeron ante el filial del Zaragoza por 3-1 y el Universidad de Las Palmas logró el ascenso.

Temporada 00/01

El Deportivo inició la segunda vuelta mal y, tras empatar a cero en Chapín con el San Fernando, el técnico Luis Miguel Gail fue cesado, aunque dejó al equipo segundo empatado a puntos con el tercero, que era el Ceuta. Máximo Hernández aterrizó en en el club. A falta de tres jornadas, el cuadro azulino ganaban en Coria por 1-2 y se clasificaba matemáticamente para pelear por subir. Cultural Leonesa, Toledo y nuevamente Gramanet fueron sus adversarios.

El equipo comenzó perdiendo por 1-0 en León, en la segunda jornada goleó por 3-0 a la Gramanet y en el tercer partido sufrió un infierno en Santa Coloma, donde Máximo Hernández resultó agredido por aficionados locales, pero el equipo logró imponerse por 1-2 con goles de Fali Montes. Con la taquilla embargada y con algunos futbolistas que no se pudieron vestir vendiendo entradas para poder cobrar su salario, el XCD ganó 2-0 a la Cultural con goles de Mena y Pineda. Con este ambiente raro en lo institucional, llegó el Toledo, que cayó por 2-0 con dos tantos de Mena, y el ascenso se consumó.

Al finalizar el partido Luis Oliver anunció que no se iba. "No voy a abandonar ni a huir, voy a esperar a ese famoso comprador que tiene el alcalde. Si no viene alguien con solvencia moral y económica no me voy".

Tras ese ascenso, el equipo se asentó en la categoría de plata e incluso logró subir a Primera División con Esteban Vigo, pero de forma directa sin necesidad de eliminatorias de ascenso.

Temporada 20/21

El último 'play-off' llegó la pasada temporada. La Andaluza dividió la categoría en dos grupos por el Covid y el XCD jugó en el X-A. Joaquín Poveda llegó como entrenador, pero nunca tuvo feeling ni con la directiva, ni con la plantilla ni con la afición. El Deportivo perdió en Los Barrios su primer partido de la temporada (1-0), fue cesado y regresó Esteban Vigo, artífice del ascenso a 1ª.

El equipo terminó segundo en su subgrupo y cuarto en la general. El Deportivo completó una fase de ascenso irregular, pero llegó a Puente Genil con la posibilidad de lograr el ascenso directo. En un partido desastroso fue vapuleado pro 4-1. Aún así, tuvo una vida extra más. Sólo necesitaba un empate ante el Ceuta en el Pedro Garrido. Perdió sobre la campana con un gol de Misffut que rompía las ilusiones de la afición xerecista.

El próximo fin de semana en Estepona, el Ciudad de Lucena se cruza en su camino...