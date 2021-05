Esteban Vigo, entrenador del Xerez CD, no tuvo más remedio que encajar el severo correctivo que le endosó a su equipo el Salerm Puente Genil (4.1). Nadie lo espera y él, tampoco. El técnico malagueño admitió la superioridad del rival, lamentó que su equipo no compitiera como lo hizo frente al San Roque, se mostró dolió por el revés a una afición que se volcó con los suyos y apela ahora a lograr el ascenso en la doble eliminatoria que tendrá que superar para conseguirlo.

–¿Qué valoración hace de la dura derrota?

–Es una decepción enorme, sin ninguna duda. Qué voy a decir que no hayáis visto vosotros. Teníamos mucha ilusión depositada en este partido después de lo del miércoles ante un rival grande. Nos enfrentábamos a otro gran equipo, pero no hemos estado, no hemos sido nosotros y, al no estar, es muy difícil competir. Y cuando no compites te encuentras lo que nos hemos encontrado. Es una tristeza enorme por todo lo que representaba para todos, para nosotros, para la afición, para la ciudad, pero, bueno, todavía hay vida.

–¿Por qué el equipo se desploma en la segunda parte?

–Este tipo de partidos requiere una cierta estabilidad a nivel de cabeza y como futbolista. Si te pones por delante en el marcador, lógicamente, te haces mucho más fuerte, sobre todo por la necesidad que teníamos. Nos encontramos con un gol en contra, el equipo se dio cuenta que teníamos que hacer dos goles y, a partir de ahí, abandonas un poco la posición y el sentido que hay que tener para que no ocurriera lo que sucedió, que nos hicieron otro gol. Con 1-0 era más fácil ante un rival que sabíamos cómo juega. Nos salió el lado oscuro que tenemos, que cuando sale somos un equipo bastante vulgar.

–La afición se volcó con el equipo y se marcha decepcionada y defraudada...

–Sin duda, como estamos todos, totalmente tocados, pero no hundidos. El ambiente era excelente y teníamos la posibilidad de lograr el ascenso directo aquí. No ha podido ser y hay que seguir trabajando, no queda otra.

–¿Qué le ha parecido el partido que hizo el Puente Genil?

–Me parece un gran equipo, y no sólo por este partido, también por el que hizo en La Juventud. Nos pusieron las cosas muy difíciles. Sabíamos que nos iba a complicar muchísimo todo y así ha sido. Contrarrestamos sus armas durante una parte y cuando nos metieron el gol, el equipo se descentró totalmente y eso no puede ocurrir porque en cualquier momento puedes empatar o incluso ganar. Pero cuando te hacen tres goles y con la obligación de ganar es difícil.

–¿Cómo se levanta la moral del equipo después de este importante revés?

–Queda una nueva oportunidad y a ello hay que agarrarse. No queda otra, hay equipos que no pueden agarrarse a ello. Vamos a seguir trabajando para lograrlo. Hay que olvidar esto cuanto antes, aunque es difícil. Hay que seguir trabajando porque tenemos otra opción.