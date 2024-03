Examen para el Xerez CD en el campo maldito del Manuel Polinario

El Xerez CD afronta este Sábado de Pasión una de las salidas más complicadas de la temporada, el Manuel Polinario de Puente Genil. Si el equipo pontano es de por sí un hueso duro de roer, para el Deportivo lo es mucho más. Los xerecistas tienen marcado a fuego el 16 de mayo de 2021. Aquel día una dolorosísima derrota por 4-1 dejaba al equipo de Esteban Vigo sin ascenso a Segunda RFEF y a los 400 aficionados del XCD que viajaron hasta tierras cordobesas se les hizo el viaje de vuelta un auténtico suplicio.

El líder pone a prueba una semana más su enorme racha a domicilio e intentará sumar tres puntos tras el tropiezo en Chapín contra el Pozoblanco para seguir en lo más alto de la clasificación sin tener que esperar a qué hace el domingo el Ciudad de Lucena en Coria ante un adversario que se está jugando la permanencia.

Los azulinos han sumado fuera de casa 29 puntos de 36 posibles, sólo perdieron en el Eloy Ávila Cano de Bollullos en la primera vuelta y desde que comenzó el año 2024 sólo se dejó dos puntos en casa del Ceuta B, venciendo al Ayamonte, Sevilla C, Cartaya y Utrera. El campeonato entra en su recta final y cualquier traspié puede resultar fatal para las aspiraciones de ascenso directo del equipo, que indudablemente pasará una reválida en el Polinario ante un Puente Genil que no atraviesa su mejor momento y un triunfo significaría dar un plus de energía emocional al equipo de cara al último tramo liguero.

En efecto, los de Puentenueva acumulan cuatro jornadas sin ganar en las que sólo han sumado 3 puntos de 12 posibles y en su estadio se están mostrando dubitativos esta temporada, en la que han ganado seis encuentros, empatado cinco y, eso sí, sólo una derrota contra el Utrera (2-3).

Campo maldito

Al Deportivo no se le da nada bien el campo cordobés. Allí acumula ocho encuentros en los últimos años y sólo en dos de ellos salió victorioso. Uno en liga en la temporada 18/19 con goles de Naranjo y Pedro Carrión (1-2) y otro en Copa RFAF el año de Emilio Fajardo al frente del equipo (0-3). Los xerecistas también arrancaron un punto en sus dos primeras visitas (16-17 y 17-18) y en liga cayó tanto la pasada temporada (3-2 con remontada local y gol mal anulado a Cascajo) y 4-1 en el ya referido día de autos.

Además, esta temporada, los de Checa perdieron 3-2 en Copa RFAF ante un rival que finalmente se haría con el título regional, aunque en la primera vuelta en el partido disputado en el Pedro Garrido el Deportivo endosó un 4-0 a los de Juanmi Puentenueva.

Posible once

Checa ha dejado fuera de la convocatoria por segunda jornada consecutiva a Álex de Rueda, mientras que no puede contar con Armengol, sancionado con dos partidos tras la roja directa que vio en el choque contra el Pozoblanco; ni con Charaf, muy recuperado de su lesión de rodilla pero sin estar aún al cien por cien. La principal novedad es la vuelta de Albajara a una convocatoria -la última fue contra el Ceuta B-. Con respecto al once inicial, todo apunta a que Santos volverá a defender la portería azulina -aunque con Checa es difícil acertar-, Juanmari y Geovanni formarán el centro de la defensa, con Del Río en el lateral izqueirdo y la duda de Ramón García o Paco Torres en el deercho. En la medular, podría entrar de inicio Antonio Jesús acompañando a Adri Rodríguez y Reina; Perotti -en un gran estado de forma- e Iván Navarro ocuparán los extremos y se presume el regreso a la titularidad de Diego Domínguez.

Seis apercibidos de sanción

El Deportivo tiene hasta seis jugadores con cuatro tarjetas amarillas y, por tanto, al borde de la suspensión, con el derbi frente al Xerez DFC dentro de dos jornadas. Entre los futbolistas con cuatro cartulinas están los dos centrales titulares del equipo, Juanmari y Geovanni; en el centro del campo Adri Rodríguez y Antonio Jesús; además de Perotti y Juan Delgado.