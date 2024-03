Checa advierte del peligro de un Puente Genil "muy fuerte en las áreas"

Propósito de enmienda tras la derrota contra el Pozoblanco. Así afrontan el Xerez CD y su técnico, José Carlos Romero 'Checa', el encuentro de este sábado en el Manuel Polinario contra el Puente Genil. El recientemente renovado entrenador azulino afirma que su equipo saldrá "a ganar" ante los pontanos, pero advierte de que "tenemos que mejorar" porque contra el Pozoblanco "no fuimos fuertes en las áreas". Del Puente Genil, además, señala que es "un gran equipo, muy bien entrenado" y peligroso "a balón parado".

El Deportivo se ejercitaba este jueves en La Granja con todos sus jugadores disponibles excepto Charaf, que ya hace parte del trabajo con el grupo, aunque todavía no está al cien por cien recuperado de la lesión de la rodilla derecha que sufrió en el amistoso contra el Jerez Industrial. El centrocampista y Armengol, sancionado con dos encuentros, son las dos bajas del líder del Grupo X para el choque de este sábado.

Ganar, único objetivo

Checa atendía a los medios de comunicación al término del entreno y está cien por cien focalizado en el encuentro en el Manuel Polinario, de muy mal recuerdo para los xerecistas: "Eso ya es historia y nosotros estamos también aquí para hacer historia. Si queremos quedar primeros hay que ir a ganar a estos campos ante rivales tan potentes". El único objetivo en Puente Genil "y desde que empezamos la temporada, es ganar, tenemos la responsabilidad de salir a ganar en cualquier campo sabiendo que vamos a uno muy complicado. El Puente Genil tiene muy buen equipo y está muy bien trabajado por su entrenador", señala Checa.

El XCD perdió con el Pozoblanco en su último compromiso y la ventaja de 5 puntos sobre el Ciudad de Lucena se redujo a 2, algo que no preocupa en exceso al míster azulino porque "sabíamos que esto va a ser así hasta final de temporada, quedan varias jornadas para conseguir el objetivo y la única intención es salir a ganar cada semana. Vamos a Puente Genil a ganar sin pensar en lo que hagan los demás ni en la ventaja".

La semana pasada no hubo jornada por la participación de Andalucía en la Final Four de la Copa de las Regiones UEFA y el Deportivo ha tenido más días para preparar el encuentro contra el Puente Genil, tiempo para resetear y para dar también descanso a jugadores que lo necesitaban "por la carga de minutos" acumulada. Checa asegura que "siempre hay cosas que mejorar, cosas que seguir reforzando" y en ese aspecto "hemos tenido nueve días para preparar el partido.

Afirma que la derrota contra el Pozoblanco no ha generado dudas, pero sí propósito de enmienda porque "hay que mejorar cosas. No fuimos fuertes en las áreas, porque no fuimos capaces de meter un gol más que el contrario y tampoco fuimos fuertes defendiendo la nuestra porque nos hicieron dos goles. Hay que mejorar en esas cosas y para eso hemos trabajado".

El rival

El Puente Genil suma cuatro partidos seguidos sin ganar, pero el míster xerecista no cree que esté pasando un mal momento y sí piensa que "la categoría es muy complicada, que cualquier equipo te puede crear problemas y se está comprobando no sólo con el Puente Genil, cuesta ganar a todos en esta categoría. Eso da mucho más valor a lo que están haciendo estos jugadores, de tantas victorias seguidas, de tantos meses peleando por los puestos de arriba. Hay que valorar mucho lo que están haciendo nuestros jugadores y sobre todo sabiendo que la categoría es muy complicada y lo difícil que es ganar. Esta semana tenemos un partido muy complicado, ellos es verdad que llevan una racha sin ganar, pero no porque estén mal sino porque la categoría es muy difícil".

Espera un Puente Genil que salga con mucha intensidad durante los primeros minutos y añade que "es un equipo que es muy fuerte en las áreas, con gente que se asocia bien, que a balón parado está muy bien trabajado. Esperamos un partido muy complicado ante un equipo muy bueno que siempre está peleando por los puestos de arriba".

Los azulinos son el mejor equipo de la categoría a domicilio, en Utrera dieron su mejor versión de la temporada ganando 0-1 a un rival directo y ahora tienen otro hueso duro en Puente Genil. Checa espera que su equipo muestre su mejor cara porque "fuera de casa es verdad que hemos encadenado muchas victorias. El espejo donde tenemos que mirarnos es el día a día, queremos mejorar y hay que corregir cosas y siempre sabiendo que estamos haciendo una buena temporada".