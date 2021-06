Fajardo ya ejerce como técnico del Xerez CD, promete "trabajo y ADN ganador"

Emilio Fajardo ya ejerce como técnico del Xerez CD. El preparador alicantino, arropado por Juan Luis Gil, José Luis Mateos, Juan Díaz y Ramón Verdú, ha sido presentado este martes en el Grupo Logístico Torralva como nuevo entrenador del Deportivo. Se ha mostrado claro y directo, ha prometido "trabajo, trabajo y más trabajo", "ADN ganador para un club que ya lo es" y se marca un objetivo prioritario, "los aficionados se tienen que sentir identificados con el juego y con su equipo gane, pierda o empate".

El nuevo preparador azulino, antes de comenzar su rueda de prensa, quiso agradecer a la directiva "la ilusión que me ha trasladado y las ganas de que yo fuese el entrenador del Xerez CD con todo lo que conlleva", a Juan Díaz que "me haya valorado tanto y fuese el primero en la lista del Xerez CD, no tenía otra que decir que sí", a Ramón Verdú su "complicidad, su 'feeling' conmigo desde el minuto uno" y a la afición, "el mayor valor del club, las muestras de apoyo". Firma por una temporada y renovará si hay ascenso.

–Llega a un club con un grado de exigencias máximas...

–Está claro. Sé dónde vengo y el objetivo es claro. Siempre he trabajado por objetivos altos. Me retiré y me fui a entrenar al Betis y las metas eran importantes porque tienes la responsabilidad de formar a chavales para llega a la élite y no te puedes equivocar. Luego, di el paso al Algeciras y el objetivo era ascender sí o sí. Llegué en enero lejos de 'play-off' y logramos el objetivo y la pasada temporada llegué a un club modesto como el Pozoblanco, el reto era salvar la categoría, que no era fácil, y disputamos la fase de ascenso. De todos modos, los objetivos se logran en mayo o en junio. Hasta llegar a esa fecha, hay diez meses de mucho trabajo.

–¿Qué ADN tendrá el Xerez CD de Emilio Fajardo?

–Debe ser un equipo ganador y meterle ese ADN a los jugadores que voy a tener es más fácil porque este club es ganador. El gen ganador debe estar ahí desde el primer día, hay que intentar ganar siempre. Mi forma de trabajar es la de premiar todas las tareas en los entrenamientos. Es la mejor manera de generar ese gen. Cuando te acostumbras a ganar de lunes a sábado, es más fácil el domingo. Hay que ser mejores en diciembre que en agosto y en mayo que en diciembre y trabajar para que las derrotas sean las mínimas posibles.

"Por historia, partimos como favoritos, Recreativo y Xerez CD, pero después la liga es complicada y hay que demostrarlo"

–Las normas de los ascensos en Tercera RFEF esta temporada son diferentes, ¿será más complicado lograr el objetivo?

–Esta temporada hay dos clubes en la categoría que, por historia, partimos digamos como favoritos, el Recreativo de Huelva y el Xerez CD, pero después la liga es muy complicada y eso hay que demostrarlo. Nadie regala nada y hay campos en los que por sus dimensiones, terrenos de juego e idiosincrasia no son fáciles y tocará ponerse el mono de trabajo. Habrá partidos que no serán vistosos para el espectador, pero para conseguir el objetivo final habrá que ganar en todos los campos y amoldarse a todo. Conozco bien la categoría y a los jugadores y sé dónde tendremos que jugar.

–(...)

–Hay diferencias respecto al pasado curso, la pasada temporada teníamos que sumar muchos puntos para al final llegar a la siguiente fase con ventaja y esta campaña volvemos a la normalidad. Hay que intentar estar en los puestos que queremos desde el principio, pero eso se debe mirar al final, después de diez meses de mucho trabajo. Hay que ir semana a semana, partido a partido, domingo a domingo y sentirnos siempre orgulloso de nuestro equipo.

–Conoce a la plantilla, ¿qué le gustaría mantener y qué parcela quiere reforzar?

–Todos tenemos las ideas claras en ese sentido, sabemos qué queremos traer, son perfiles concretos. Queremos gente de lo mejor de la categoría, que venga con la misma hambre e ilusión que tiene el cuerpo técnico. Todo lo que no sea eso, no tiene espacio en este Xerez Club Deportivo. Poco a poco, empezaremos a renovar a los jugadores que nos interesan y dentro de poco empezaré con las charlas individuales.

"Lolo y Carlos Calvo ya no contaban antes de mi llegada y es una decisión del club"

–Lolo Garrido y Carlos Calvo fueron dos de los abanderados del proyecto la pasada temporada y el club no cuenta con ellos, ¿la situación es reconducible?

–Estos dos jugadores ya se encontraban en esa situación antes de mi llegada y es una decisión del club. Lo que sí tengo claro es que en mi equipo no van a haber abanderados, seremos un bloque. El primero en defender será el delantero, presionaremos alto y buscaremos robar en campo contrario y mantener la presión, y el primero que atacará será el portero. Iremos de la mano desde el primero hasta el último. Todos nos necesitamos, la bandera la cogeremos todos los que estemos en el terreno de juego. La bandera la lleva la grada y esa sí que no falla nunca. Es es mi gran objetivo, que la afición, todo el xerecismo, se sienta identificado con lo que ve en el campo, gane, pierda o empate, que es parte del juego, su equipo. Quiero que los aficionados digan me siento identificado con lo que acabo de ver. Eso es lo que les voy a inculcar.