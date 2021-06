Juan Luis Gil 'Titín', presidente del Xerez CD, ha sido el encargado de presentar este martes en las instalaciones del Grupo Logístico Torralva, a Ramón Verdú como nuevo director deportivo de la entidad y tuvo palabras de elogio y agradecimiento hacia él por haber dado el salto del verde a los despachos.

El dirigente xerecista subrayó que "es un gran profesional, una gran persona joven y con ganas. Le conozco desde hace muchos años y cumple todos los requisitos para estar este año aquí con nosotros. Tiene ganas de crecer junto al Xerez CD y es xerecista. Estamos encantados con él porque, además, conoce la casa, que es un poco lo que ha faltado este año".

Juan Díaz también dio las gracias a Verdú por su decisión. "Le tengo que agradecer el gesto de formar parte de una parcela en la que yo estaba bastante solo. Necesitaba una persona para compartir las funciones del día a día y hablo más con él que con mi mujer. Tiene conocimientos, se ha formado para ello y conoce estas categorías. No es fácil colgar las botas con un año más de contrato, pero se ha volcado".

Por su parte, Verdú admitió que no entraba en sus planes aún colgar las botas, pero que cuando le ofrecieron la posibilidad de ser director deportivo se lo pensó mucho y optó por dar el paso porque "sé lo que hay dentro y puedo crecer muchísimo, vamos a intentar profesionalizar el club al máximo. Estoy muy ilusionado y por trabajo y ganas no va a ser. Espero que tanto el club como la afición alcancen el grado de ilusión que tengo, es el punto de partida".

Calificó el reto de "apasionante, de lo contrario no hubiese aceptado. Lo que hemos vivido este año ha sido bonito y lo que vendrá será mucho mejor. Hemos logrado ilusionar a mucha gente que había perdido las ganas y ha vuelto a sentir a su club, se ha dado cuenta de que está vivo y de que puede estar arriba. Esa ilusión de la grada es la que hay que mantener".

Sobre el nuevo técnico, apuntó: "Personalmente no conocía a Emilio, pero le he seguido, le he visto trabajar y después de hablar con él cerca de una hora, tuve claro que veíamos el fútbol de forma parecida. Me gustaba lo que ofrecía, ha trabajado en equipos importantes, que tenían que llevar la iniciativa, y, de hecho, ascendió con el Algeciras. Lo valoramos todo y es un gran acierto su fichaje".

El primer mensaje que le trasladó fue claro y conciso. "Le comenté que llegaba a mi cargo con ilusión y ganas de trabajar y su respuesta fue que él, en esos aspectos, era más que yo. El mensaje es que con trabajo se logra todo y no vamos a vender humo. Me vendía trabajo y, a partir de ahí, el fútbol dirá. Seguro que con lo que tenemos vamos a tener éxito".