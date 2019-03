Fran estudiaría su regreso al Xerez CD si el club se lo pide

El guardameta Fran Sánchez es el único jugador de los cuatro despedidos hace un par de semanas por el Xerez CD que aún tiene su licencia federativa cursada. El portero utrerano ni ha negociado con la entidad ni la ha pedido, a diferencia de lo sucedido con Pedro Carrión, Andrés Salas y Alberto del Río, que ya se han desvinculado de la entidad azulina.

Fran, el único futbolista de la plantilla que había disputado todos los partidos y todos los minutos hasta su despido tras el empate ante el Sevilla C, aún no entiende los motivos de su situación y admite que "lo que pasó no tiene pies ni cabeza, nadie lo entiende. Atas cabos y sólo puedes llegar a la conclusión de que todo se ha debido a un tema personal y nosotros cuatro nos convertimos en cabeza de turco, nos convertimos en conejillo de indias. No es agradable para nada. Los dirigentes quisieron dar un golpe en la mesa y nos tocó a nosotros. Es bastante duro, fue un palo porque además de injusto fue inesperado".

Además, resalta: "Tengo la conciencia muy tranquila porque nosotros siempre hemos defendido los intereses del club. Lo que hicimos fue buscando los intereses de ambas partes y siempre nos dejamos la piel en el campo, nadie puede decir que dejamos de luchar en todos los encuentros, lo dimos todo siempre".

Han pasado quince días y aún le duele la situación porque "no lo asimilas, aunque no te queda otra. Es grave y mucho más cuando es algo que te han impuesto. Es un cambio radical pasar de entrenar y competir a correr solo en la playa, ahora estamos totalmente olvidados, tenemos que esperar a la próxima temporada. Lo único positivo es que tengo más tiempo para mi familia, intento estar ocupado todo el tiempo para no pensar demasiado".

El Xerez CD no descarta la opción de volver a llamar a Fran, ya que sólo cuenta con Lutzardo y con portero del filial José Ángel. Si el club lo hiciese, se lo pensaría. "No me hablado con ellos para negociar ni les he pedido la carta de libertad porque las ofertas que me han llegado no han sido de mi agrado, tengo mi trabajo y no es fácil. Es una situación que no se ha planteado pero si se llegase a producir, tendría que estudiarla, es una posibilidad que tendría que analizar bien".