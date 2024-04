Iván Navarro: "Sabemos que esto no ha acabado"

Iván Navarro, centrocampista del Xerez CD, anotó el segundo gol de su equipo a La Palma, el de la tranquilidad para certificar un triunfo que ponía fin a una mala racha de cuatro jornadas sin ganar y que al final resultó ser en un día redondo para los azulinos, que son más líderes tras los tropiezos de Ciudad de Lucena y Pozoblanco y acariciar ya el ascenso directo.

Los xerecistas, en efecto, tienen seis puntos de ventaja frente a un Ciudad de Lucena que en casa del Gerena sufrió la tercera derrota consecutiva agudizando su grave crisis; y siete con respecto al Pozoblanco, que cayó en el siempre complicado Pérez Ureba de Conil. A falta de cinco jornadas, el Deportivo está más cerca del ascenso directo, pero Iván Navarro apela a la calma, a la tranquilidad y a frenar la euforia y, para ello, pone dos ejemplos recientes en la historia del actual líder del Grupo X de Tercera RFEF: los palos de la temporada 20/21 en Puente Genil y contra el Ceuta en el Pedro Garrido; y la experiencia propia de la prórroga contra el Ciudad de Lucena en la primera eliminatoria de ascenso de la 21/22.

Advertencia "Vamos a acordarnos de lo que pasó hace tres años o de la prórroga contra el Ciudad de Lucena en Estepona, vamos a mantener la calma"

Apelando al autocontrol, Navarro explicaba al término del encuentro contra La Palma que "nos hemos hecho una foto ahí fuera, otra en el vestuario y ya estamos hablando del partido de la semana que viene y de la gente que va a ir a Coria. Le hemos pedido dos días al míster y nos ha dicho que no porque hay que ascender y no podemos descansar y todo el mundo lo ha entendido. Estamos en ese punto de saber qué tenemos que hacer, que hasta que no esté matemáticamente no podemos celebrar nada. Invito a cualquier aficionado a que venga a vernos entrenar para que vean cómo entrenan los que no han jugado".

El XCD desperdició hace unas semanas cinco puntos de ventaja sobre el Ciudad de Lucena, que llegó a empatarle en la tabla y ahí se agarra el centrocampista para rebajar la euforia por difícil que sea: "Sabemos que esto no ha acabado. Es fácil tender a emocionarse, es normal porque ves +6 y +7 después de estar todo el año cerca, a dos o a uno, y ahora quedando cinco partidos esta ventaja y es normal ilusionarnos. Pero vamos a mantener la calma, vamos a acordarnos de lo que nos pasó hace tres años, o también lo que nos pasó hace dos en la prórroga, porque hasta que no esté hecho no podemos celebrar nada, yo invito a eso. No podemos relajarnos, pero lo de hoy ha sido espectacular, seis mil y pico de personas, victoria en casa que rompe una mala racha... ha sido maravilloso".

El Deportivo puso fin a la mala racha y lo hizo con un buen partido frente a La Palma: "Estábamos muy mentalizados después de tantas jornadas sin ganar, estando cerca, haciendo partidos buenos y otros malos, pero nos estábamos jugando mucho y desde el minuto uno no hemos concedido nada, hemos salido a tope y sabíamos lo que teníamos que hacer para ganar. La Palma tiene jugadores de mucha calidad, están en una posición en la que no se juega nada y era un partido muy peligroso. Hemos sabido en todo momento lo que teníamos que hacer, hemos aprovechado lo que teníamos estudiado del rival y creamos muchas ocasiones. La pena es que no metiéramos más goles porque en la primera parte hubo muchas ocasiones. Lo más importante es la victoria y que hemos roto esa mala racha que llevábamos. Para muchos pueden pensar que con tres puntos de ventaja no era una mala racha, pero para nosotros sí porque queremos ganar siempre", comentaba el centrocampista a modo de resumen.

Navarro anotó su tercer gol esta temporada. Le hizo dos al Puente Genil, uno en el Pedro Garrido y otro en el Polinario, pero se le resistía "No os podéis imaginar las ganas que tenía de marcar aquí. El año pasado no hice ningún gol y soy consciente de que un extremo del Xerez tiene que hacer goles y ha sido una liberación. Llevaba varias semanas sintiéndome mejor y la jornada pasada (en el derbi) salí mal, durante la semana he trabajado con el apoyo de mis compañeros y del míster y he intentado disfrutar, he podido culminar con el gol y muy contento. Ha sido satisfactorio porque llevaba mucho tiempo sin marcar aquí y sin escuchar a la gente gritar un gol mío; llevo toda la vida haciendo goles o dando asistencias y este año, por una cosa u otra, he contribuido menos, pero estoy muy contento".

Próximo rival "El Coria es un equipo que en su campo se hace fuerte, de los de arriba no ha ganado nadie y es un pueblo históricamente de fútbol"

Y ahora, Coria, del que avisa: "Lleva varias semanas haciendo las cosas bastante bien. Aquí ganamos 3-0, pero en la primera parte sufrimos muchísimo. Es un equipo con jugadores de mucha calidad, rápidos y valientes, sobre todo en su campo se hacen muy fuertes, creo que de los de arriba no ha ganado nadie, llevan todo el año abajo y cuando se entra en una dinámica mala cuesta salir, pero es un buen equipo y es un pueblo históricamente futbolero, va a ser un partido bonito de ver. Si hacemos lo que tenemos que hacer, preparamos el partido bien y entrenamos bien durante la semana iremos a ganar, como vamos a todos lados".