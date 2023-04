"En Conil hay que ganar por lo civil o lo criminal para no sufrir más"

Jesús Parada, centrocampista del Xerez CD, es el azulino que más minutos ha estado sobre el verde esta temporada, 2.263, y de los máximos anotadores del equipo con cinco dianas. El xerecista se muestra satisfecho, pero no es del todo feliz. Le hubiese encantando estar peleando por el ascenso y ahora lo que más desea es "ganar en Conil por lo civil o por lo criminal para cerrar la liga cuanto antes y no sufrir más. No quiero pensar en llegar a una última jornada en la que se den resultados que nos puedan perjudicar".

No encuentra las palabras para explicar qué le ha sucedido al Deportivo en muchos partidos "en los que se nos han ido punto en los minutos finales y ante rivales de la zona baja de la tabla, como en Espiel", y califica el curso de "irregular".

Por primera vez, el joven sanluqueño compartía vestuario con su hermano Jose, se han compenetrado bastante bien cuando les ha tocado jugar juntos y admite que "me da consejos y se alegra mucho de que las cosas me hayan salido bien, pero le sucede lo que a mí, está triste no no jugar el play-off".

–¿Cómo ha vuelto el equipo tras el parón?

–Con el triunfo ante el Bollullos respiramos y siempre viene bien desconectar para recargar las pilas, pero estos parones cuando ganas no me hacen mucha gracia, prefería volver a jugar del tirón. Habíamos sumado los tres puntos y estábamos en una buena dinámica.

–El domingo en Conil sólo vale ganar o ganar...

–Todavía no tenemos cerrada la permanencia.. Allí tenemos que sumar los tres puntos para quitarnos un gran peso de encima, no podemos estar pendientes del tema de los arrastres. No podemos llegar al último partido en casa pensando que otros resultados nos puedan perjudicar por arrastre. Está todo en un pañuelo, desde la séptima plaza hasta la nuestra (13ª), todos tenemos opciones aún también de lograr una plaza para la Copa RFAF y sería bonito.

–¿Cómo espera el partido en el Pérez Ureba?

–Va a ser muy complicado porque es un campo chiquitito, el césped no suele estar demasiado bien y como haga viento todo se complica más. Allí está claro que lo importante es competir y ganar. Es lo que he comentado antes, sólo vale ganar por lo civil o lo criminal. El Conil compite bien, aunque también es cierto que acumula también algunas jornadas sin ganar. Durante la primera vuelta estuvo muy cerca del play-off y seguro que nos crea problemas.

–¿Qué le ha sucedido al equipo para partir con el objetivo de disputar el play-off y ahora pelear por no descender?

–Todos le damos vuelta a la cabeza y no entendemos qué es lo que nos ha pasado durante la temporada, se nos han escapado puntos ante equipos de la parte baja y en los últimos minutos de muchos partidos de forma increíble. No digo que con ellos estaríamos ahora arriba del todo, pero peleando por el play-off, seguro. Si echo la vista atrás y pienso en partidos como el del Bollullos allí o el que pedimos en Espiel... Nunca había vivido algo así en mi carrera. Todavía no entiendo cómo perdimos un partido que íbamos ganando 0-2 antes del minuto veinte en el campo del colista. La temporada ha sido irregular por un cúmulo de muchas cosas y hay que afrontar estos dos partidos con garantías para no sufrir.

"Estoy contento con mi temporada, aunque siempre se puede dar más, y me queda la espinita de no jugar el play-off"

–Habla de campaña irregular por un cúmulo de muchas cosas, tampoco es normal tener tres entrenadores...

–Es una consecuencia de todo lo que hemos hablado. Primero empezamos con Paco, luego con Juan Carlos reaccionamos al principio y ahora tenemos a Juan Pedro, que es un hombre de la casa que ha afrontado el reto con mucha ilusión, pero también con mucha responsabilidad.

–A nivel personal, ¿está contento con su rendimiento?

–Estoy contento, aunque siempre se puede hacer algo más. En líneas generales, no me puedo quejar, he tenido la suerte de jugar con todos los entrenadores. Me va a quedar la espinita de no jugar el play-off, llegamos con mucha ilusión.

–Lleva cinco goles, ¿suele conseguir esa cifra todas las temporadas?

–No, no soy goleador, pero también es cierto que nunca he jugado tan adelantado, nunca antes había disputado tantos partidos como mediapunta, siempre he sido un 8 o un 6. Hace un par de temporadas, en el Rota marqué cuatro o cinco y en mi etapa de juvenil en el Betis también hice bastantes.

–Esta campaña ha compartido vestuario con su hermano, ¿qué le dice?

–Me da consejos y se alegra mucho de que las cosas me estén saliendo bien, aunque le sucede lo que a mí, le hubiese gustado pelear por lo máximo. Los resultados no se dieron bien desde el inicio, en el vestuario hay mucha gente joven y todo influye.