Joseliyo se reivindica en el Xerez CD a base de golazos

Joseliyo fue uno de los grandes protagonistas en la victoria del Xerez CD contra el Ayamonte. El atacante malagueño abrió el marcador a los 9 minutos de partido y completó su gran partido con el tercero de la tarde, un golazo tras una conducción y un zapatazo que entró como un obús en la portería del meta onubense. Además, tuvo otro tiro al palo en la falta que le costó la roja al visitante Noah.

El centrocampista azulino no obstante, no pudo terminar el partido tras recibir una fortísima entrada de Mesa y tuvo que ser sustituido a quince minutos del final con un fuerte golpe en la rodilla. De cualquier forma, Joseliyo comentaba tras el encuentro que "sólo ha sido un golpe" y tranquilizó a los aficionados: "Al sábado en Ceuta llego seguro".

Joseliyo fue el primer jugador azulino que renovó en pretemporada, se mantuvo en el barco del Xerez CD y tras un inicio de liga complicado comienza a dar su verdadero nivel. En Sevilla fue el autor del gol de la victoria contra los hispalenses y ante el Ayamonte anotó un doblete, aunque el antequerano antepone lo grupal y afirmaba tras el choque que "lo personal es secundario, el equipo ha crecido mucho y se ha visto en el campo, porque han sido cuatro goles pero nos hemos merecido incluso más".

Señaló que el partido ante los onubenses era "importante" porque suponía el debut de Juan Carlos Gómez en el banquillo y "ha sido un día redondo", destacando también a la afición, "para mí chapó para ellos, un día estupendo", sentenciaba.

Salir a divertirse

¿Qué fue lo que les dijo Juan Carlos antes del encuentro?, se le preguntó al extremo. "Lo tenía muy claro, que saliéramos a divertirnos, a disfrutar y a hacer lo que sabemos, hemos salido con tranquilidad y así nos ha salido el partido", decía, añadiendo que la primera parte fue "casi perfecta, porque para ser perfecta creo que incluso el marcador habría sido más abultado".

El Deportivo sumó la tercera victoria consecutiva -Coria, Sevilla C y Ayamonte-, lo que implica que "llevábamos haciendo las cosas bien desde principios de liga, pero de cara a portería estábamos menos acertados. Se ve que no era falta de trabajo sino de acierto", comentaba Joseliyo, que abundó: "No ha cambiado nada, lo único que contra el Coria yo por ejemplo no la metí y esta vez pues han sido dos, pero el trabajo es el mismo y las ganas también son las mismas, pero un día tienes más acierto que otros y hemos acertado".

También apuntó que el triunfo es un "golpe de confianza bastante grande para nosotros y también para el míster, que era su primer partido y sobre todo para la afición, para que siga apoyándonos hasta el final como hasta ahora" y con esta remontada, el Deportivo es octavo a 3 puntos del Ceuta B, rival al que hay que visitar el sábado. Pero Joseliyo se apunta a ir poco a poco porque "la liga es muy larga, hay que seguir partido a partido y no mirar la clasificación ahora mismo; nosotros el sábado iremos a Ceuta a por los tres puntos y todo lo que no sea ir de esa manera sería un error, queremos seguir en esta línea".