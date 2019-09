Juan Carlos cree que el Xerez CD está capacitado para dar la sorpresa en Ceuta

El Xerez CD prepara uno de los desplazamientos más complicados de la temporada para todos los equipos. Este domingo viaja a Ceuta para medirse en el Alfonso Murube (12:00) a un cuadro norteafricano que no ha comenzado bien la temporada como local pero que ya la pasada jornada ganó al Utrera en el San Juan Bosco (1-3).

El Deportivo, con cero puntos, necesita volver a sumar para comenzar a remontar y abandonar el último puesto de la tabla. Juan Carlos Gómez, técnico azulino, sabe que no es fácil lograrlo ante los de José Juan Romero pero está convencido de conseguirlo. "Vamos a jugar uno de los partidos que incluyo dentro del ciclo del 'Tourmalet' que nos ha tocado escalar en este principio de Liga. En Ceuta y hay que cumplir, hacer un encuentro serio, como hicimos en Córdoba, y volver con los tres puntos". Los xerecistas fueron sancionados por Competición tras no jugar en Arcos.

Al Ceuta lo define como "un equipo configurado para estar arriba, con mucho presupuesto y con jugadores importantes dentro de la categoría. En su campo se suele hacer fuerte y nos tocará estar muy concentrados y fuertes mentalmente. Insisto, hay que hacer un partido serio para tener opciones de ganar".

Para lograr ese reto, el cordobés estima que "además de estar serios, como he comentado antes, debemos mantener las líneas muy juntitas, estar arropados e intentar hacer lo que sabemos cuando tengamos la pelota, jugar al fútbol para hacerles daño. Hemos visto algunos partidos, sabemos cómo jugarles y lo vamos a intentar. Es un equipo que no ha acabado de despegar aún, le quitaron los tres puntos del Puente Genil y empató con Los Barrios, hay que aprovechar esa situación. Si conseguimos que la portería se quede a cero, con el paso de los minutos se pueden poner nerviosos y todos sabemos que Ceuta es como es".

A pesar de la delicada situación del equipo, cero puntos en cuatro partidos, Juan Carlos cree que la ansiedad no pesa en los jugadores: "Las circunstancias mandan, no pudimos competir en Arcos y las cosas son como son, nos quedamos con menos tres. Ganamos en Córdoba pero luego en casa no tuvimos fortuna, jugamos bien al fútbol, tuvimos opciones para haber ganado los dos partidos disputados ante dos grandes equipos como son Lebrijana y Betis, que pueden estar arriba por potencial, pero no pudo ser. Ahora, hay que cerrar el 'Tourmalet' en Ceuta e intentar ganar para luego afrontar una serie de encuentros que, en principio, parecen más asequibles".

Cara y cruz "Ramón va a ayudar muchísimo al equipo por su experiencia y calidad, puede jugar en muchas posiciones y es una pena la marcha de Luis Castillo"

Defiende a su plantel y considera que "a nivel futbolístico y de trabajo diario, el equipo está dando el máximo y la gente está contenta cada vez que nos ve jugar, aunque con matices. Es lo que hemos hablado, si generas seis ocasiones ante un equipo potente como el Betis, que va a estar arriba seguro, y no consigues hacer gol, al final pasa lo que pasó el domingo".

Por último, se mostró encantado con la llegada de Ramón Verdú y lamentó la salida de Luis Castillo. "Ramón es un futbolista que tiene mucha experiencia en Segunda B, veterano, que sabe estar, que tiene mucha calidad y que estoy seguro que va a ayudar muchísimo al equipo, ya que puede jugar en muchas posiciones. Le utilizaremos en función de lo que necesitemos".

El adiós del centrocampista jerezano ha sido "una pena porque nos podía haber ayudado bastante por su experiencia y más el domingo con el Betis. De todos modos, y no se trata de poner excusas, el equipo ha tenido un inicio de temporada bastante accidentado con el tema de las lesiones, no acabamos de tener el grupo al completo y eso te merma, te resta competitividad".