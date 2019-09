Ramón Verdú regresa al Xerez CD cargado de "ilusión y con ganas de sumar"

El gran fichaje sorpresa del Xerez CD para la temporada 19/20, Ramón Verdú Montes (Jerez, 07/05/1984), ha sido presentado en la mañana de este martes en la sede de Afición Xerecista. El jerezno se ha mostrado ilusionado, contento y con las ideas claras: "Vengo con ganas de aportar, de ayudar al grupo y de ponerme a disposición del entrenador. Es un equipo joven y pondré a su disposición mi experiencia y mi forma de ser, creo que le puede venir bien todo eso".

A sus 35 años, es un lujo para Juan Carlos Gómez y la categoría. Talento, calidad y potencial físico le sobran. Pude actuar de lateral o de interior izquierdo pero también se desenvuelve sin problemas como pivote, mediapunta y le ha tocado jugar "hasta de portero cuando ha hecho falta".

Es un tesoro que el Deportivo debe cuidar el tiempo que esté en el plantel, ya que tiene una cláusula en su contrato que le permite marcharse en diciembre si le llegan ofertas de superior categoría.

Llama la atención que un jugador de su nivel y trayectoria se encuentre sin equipo y ha desvelado que "en verano siempre tienes que tomar decisiones y nunca sabes si son las correctas o no. Quise esperar algunas cosas, perdí otras y cuando te das cuenta el verano se pasa. A mi edad, ya uno no va a cualquier lado, preferí quedarme sin equipo o competir en casa en Tercera".

Cláusula "He rebajado infinitamente mis condiciones económicas y les pido a cambio que no me cierren las puertas si me sale algo bueno en enero"

Admite que la familia -tiene una niña- "ha influido, tira, así puedo pasar más tiempo con ella y con los amigos. Quería tenerla cerca y en enero a ver qué pasa. Para estar fuera a disgusto, prefiero quedarme en casa. He rebajado infinitamente mis condiciones económicas de otras temporadas y les pido a cambio que no me cierren las puertas si me sale algo bueno en enero. De todos modos, eso queda lejos".

Lleva muchos años fuera de nuestra ciudad pero como jerezano, ha seguido de cerca todo lo que le ha sucedido al Xerez CD. "Siempre estás pendiente de todo lo que pasa. Me da pena de que un club tan grande, que hace poco estuvo en Primera, se vea en esta situación. Mientras que esté así hay que ayudarle y a eso vengo, a intentar poner mi granito de arena".

El jugador zurdo se encuentra "bien físicamente porque he entrenado con el equipo de AFE y con el Jerez Industrial gracias a Juanjo, que es mi amigo y le tengo que agradecer muchísimo su ayuda" y está "deseando de encontrarme con los compañeros. Ya me han metido en el grupo del whatsapp y no paran de darme bromas. Yo soy de Jerez y nos conocemos todos, creo que la adaptación va a ser rápida. Estoy bien para competir".

No ha visto ninguno de los partidos que el Deportivo ha jugado en La Granja -Lebrijana y filial del Betis- y asume que "empezamos de cero, esto no va a ser fácil y encima vamos a Ceuta, que es un partido complicado, conozco a José Juan y está allí mi amigo Polaco. Hay que comenzar a sumar puntos, levantar la cabeza y remontar en la clasificación".