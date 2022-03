Juan Díaz, del Xerez CD a hombre fuerte en la Balona

El nombre de Juan Díaz vuelve a estar relacionado con uno de los clubes más importantes y con más historia de la provincia. El empresario jerezano abandonó el Xerez CD antes de que comenzara la actual temporada por desavenencias con la cúpula directiva del club azulino y tras unos meses de descanso activo -ha seguido in situ los partidos del Deportivo- regresa al 'mundillo' entrando en el accionariado de la Real Balompédica Linense, anuncio que se va a hacer oficial este miércoles en una rueda de prensa, según avanza Europa Sur.

Juan Díaz aterrizó en el Xerez CD en verano de 2020 regresando "al equipo de toda mi vida" tras patrocinar con una de sus empresas -Prefortia- al Xerez DFC. Llegó al Deportivo como director deportivo y fue el responsable de la mayoría de fichajes de una plantilla que estuvo en la pelea por el ascenso hasta el último instante, cayendo contra el Ceuta en el partido definitivo. Tras su llegada, confesaba que "he decidido volver, como lo han hecho muchos otros aficionados, por nostalgia y porque me tira el club y me he planteado el reto personal de que el club vuelva a ser lo que era pero con el apoyo de todos. Aquí no mando más que nadie, llevo el área deportiva y el de marketing y publicidad. No soy director deportivo, sólo hemos intentando hacer la mejor plantilla posible de forma consensuada".

Con Díaz en el club, el XCD pasó de luchar por mantener la categoría a ser uno de los favoritos al ascenso, devolviendo la ilusión a una afición golpeada por el sufrimiento en la última década, aunque en lo deportivo finalmente no salieron las cosas.

Esta campaña, Díaz siguió trabajando en la dirección deportiva junto a Ramón Verdú, confeccionó parte de la plantilla y fue el principal valedor de Emilio Fajardo, al que ya quiso la temporada anterior cuando llegó a la entidad, aunque por entonces el club ya había firmado a Joaquín Poveda con una serie de cláusulas. Sin embargo, tras una temporada de mucho desgaste, Juan Díaz presentaba su dimisión en julio por disconformidad con Juan Luis Gil a cuenta del fichaje de Antonio Sánchez, que paró el club y que fue la gota que colmaba el vaso.

Con motivo de los problemas económicos del club a mitad de temporada y antes de la entrada de Gestar Sport, la entidad citó a sus socios en una asamblea a la que también asistió Juan Díaz. Allí, confesó que la pasada campaña puso 400.000 euros de su bolsillo y desechó su regreso al club por motivos familiares cuando algunos abonados le pidieron que volviera. "Estos últimos días he recibido muchas llamadas preguntándome si voy a volver. No. Ahora mismo, mi situación personal y la de mis empresas no me permiten dedicar el tiempo que hay que dedicarle al Xerez CD. El año pasado puse 400.000 euros de mi casa, de mi familia. Pagué la deuda con AFE y luego otros 200.000 durante la temporada y lo hice por amor al escudo. Para llevar este club hay que tener capacidad económica y de gestión, hace falta mucho más de lo que hay", decía aquel día.

Ahora, Juan Díaz se embarca en la Balona, equipo que milita en el Grupo 2 de la Primera RFEF, categoría en la que marcha 13º con 39 puntos, 4 por encima del descenso. La entidad linense está metida de lleno en el proceso de conversión a sociedad anónima y el jerezano va a entrar adquiriendo una notable parte del accionariado, según la noticia publicada por Europa Sur. El empresario, junto a su familia, ya estuvo presente en el palco en el partido que Balona y Atlético Baleares disputaron en el Municipal el pasado 27 de febrero. Con Juan Díaz llega a la Balompédica como su hombre de confianza Javier Ojeda, que ha estado vinculado al Gerena del grupo X de Tercera RFEF y que lleva semanas trabajando en el engranaje del equipo de La Línea.