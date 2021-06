Juan Díaz, vicepresidenete del Xerez CD, anuncia que seguirá en el club

Juan Díaz, vicepresidente deportivo del Xerez CD, se mostró desolado tras la derrota del Deportivo ante el Ceuta en La Juventud el pasado sábado, lo mismo que plantilla, cuerpo técnico, encabezado por Esteban Vigo, y aficionados.

Horas más tarde, Díaz ha publicado una carta dedicada a todos los aficionados azulinos en las redes sociales del club para lanzarles un mensaje de optimismo en estos duros momentos. Asegura que seguirá en el barco y apoyando a la entidad de la misma manera que lo ha hecho este curso y pide colaboración a todos esos seguidores que el sábado llenaron el campo de 'El Chicle' como hacía tiempo que no lo hacían.

La carta dice textualmente: "Tras unas horas de reflexión, después de un día muy duro y sin pegar ojo en toda la noche, toca sacar conclusiones. La primera y más importante que saco es que el Xerez CD está más vivo que nunca, el ambiente vivido el sábado me recordó a las grandes citas de este club y eso vale más que cualquier ascenso.

La segunda conclusión es que este club no depende de en qué división esté, al igual que tampoco le ocurre a equipos históricos como el Córdoba, Real Murcia o Recre, contra el cual tendremos el placer de enfrentarnos la temporada que viene para seguir latiendo.

Ahora, lo más importante es seguir todos juntos, seguir con este proyecto que comencé hace un año y que aún tiene que dar muchas alegrías al xerecismo durante muchos más.

Próximo curso

Desde ya estoy planificando toda la parcela deportiva de la temporada que viene, en la cual volveremos a formar un proyecto ambicioso, profesionalizando el club más aún, para volver poco a poco al lugar del que nunca debió salir.

Ver a tantos exjugadores míticos del club en la grada nos hace darnos cuenta de que vamos en el camino correcto y que ahora, gracias a todos vosotros, somos más fuertes. No nos abandonéis, traed a más xerecistas. Os necesitamos a todos y cada uno de vosotros para seguir viviendo tardes como la del sábado.

También quiero utilizar estas líneas para agradeceros las muestras de cariño que me dispensáis día tras día. Me habéis acogido en esta gran familia como uno más y estoy en deuda con vosotros. No puedo estar más orgulloso del paso que di hace un año volviendo al club de mi vida, del que fui socio durante más de 18 temporadas.

Por último, pediros disculpas. Se han cometido errores y si hay algo que soy en la vida es autocrítico. He intentado hacerlo lo mejor posible, pero he errado y desde ya estoy aprendiendo de esos errores.

Las '3 Jotas'

Es en los momentos malos cuando más hay que dar la cara. No os merecíais este final de temporada, no lo merecíamos, pero os prometo que las '3 Jotas' lucharemos con más fuerza que nunca para tener otra oportunidad la temporada que viene. Ayer perdió el Xerez CD pero ganó el xerecismo.

Recordad una cosa y que no se os olvide jamás, el Xerez CD sois vosotros, que no dependa nunca de nada ni de nadie. El Xerez CD será lo que vosotros queráis que sea. Nos quedan muchas tardes de gloria juntos, todos juntos.

"Dios les da las peores batallas a sus mejores guerreros".

YO ME QUEDO ¿Y TÚ?"