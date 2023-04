"Conil es una final más, todavía hay una posibilidad de arrastre"

Juan Pedro Ramos, técnico del Xerez CD, asegura que el partido de su equipo este domingo en Conil se afronta como una final más, ya que si bien el equipo ha eludido el descenso directo todavía hay una posibilidad de arrastre que se evaporaría ganando en el Pérez Ureba.

-Última salida de la temporada y al menos con el descenso directo aparcado. ¿Más tranquilos?

-No porque sabemos que hay posibilidad de arrastre y es una final más. Incluso si no nos jugásemos nada, somos el Xerez Club Deportivo y tenemos que ir a todos los campos a intentar ganar, dar una buena imagen y sacarnos la espinita de la temporada tan dura que hemos tenido en la que los resultados no nos han acompañado y las expectativas eran otras. Es la única forma de acabar con buenas sensaciones.

-Entonces, ¿ganar para no tener que hacer más cuentas?

-Claro, para no depender de otros equipos y resultados. En fútbol, nuestra obligación es entrenar y competir al máximo nivel. Sabemos que va a ir mucha gente de Jerez, en Conil siempre son partidos muy competidos con un rival muy exigente que nos va a requerir estar a un nivel muy alto para puntuar. Es un partido con muchos alicientes además de los puntos.

-Entre esos alicientes, reencontrarse con Jesule, técnico del Conil.

-Fui compañero de él en la línea defensiva y tengo unos recuerdos inolvidables: el ascenso a Segunda y el casi ascenso a Primera División. Me alegra mucho de encontrarme a gente de la que has sido compañero y mantienes una amistad. Cada uno vela por sus intereses, pero el cariño hacia él está ahí.

-Tras seis partidos sin ganar, el equipo se quitó el lastre con la victoria al Bollullos. ¿Se afrontan con otra cara esta dos últimas jornadas?

-Después del empate con el líder en Lebrija y romper la mala racha en casa contra el Bollullos nos ha servido para recuperar esa confianza. Ahora mismo, el equipo ha trabajado muy bien durante la semana y llevamos un par de jornadas que estamos teniendo recompensa en el campo. Eso es fundamental para que saquen todo lo que tienen y den el verdadero nivel que tiene este grupo.

-¿Y qué Conil espera? Está en una mala racha aunque su temporada es notable.

-Han hecho una temporada muy buena, un equipo que me gusta bastante y muchos jugadores interesantes y un gran entrenador. Es un equipo que siempre nos pone las cosas muy difíciles independientemente de cómo esté clasificado, ahí está la historia y los números. Y en un campo que por dimensiones y características es muy complicado. Vamos a tener que estar a nuestro máximo nivel, pero tenemos la experiencia de que en un campo similar hemos competido muy bien como fue en casa del Antoniano, donde tuvimos la personalidad de levantarnos dos veces. Vamos con muchas ganas de agradar a nuestra gente.

-Las dos últimas visitas han sido victorias...

-Sí, pero no fueron fáciles ni cómodas, al revés muy sufridas. Los partidos con equipos cercanos siempre son complicados, tienen jugadores como Gonzalo o Álvaro Ramírez que hemos tenido aquí y para ellos es un partido especial, siempre hay un condicionante emocional importante para ellos. Hay que saber jugar con eso y llevárnoslo a nuestro terreno.