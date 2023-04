"Este triunfo sabe a gloria porque es el de la tranquilidad"

-¿A qué le sabe este triunfo?

-A gloria porque no hemos conseguido el objetivo. Hoy deberíamos estar celebrando jugar el play-off, que es lo que todos teníamos en mente. Hemos tenido que cambiar las miras y es la victoria de la tranquilidad. El equipo, tanto con Paco como con Juan Carlos y esta última etapa, ha trabajado muy bien y ha faltado tener esa pizca de suerte que hemos tenido hoy, que se equivoque el equipo contrario, que se queda con un jugador menos, el gol en los últimos minutos... Se han hecho también cosas mal, pero entiendo que este año el fútbol no ha sido justo con nosotros.

-¿Victoria agridulce por la lesión de Migue?

-Sí, totalmente. Incluso te diría que cambio los tres puntos y firmar el empate y que Miguel no se hubiera lesionado. Son cosas del fútbol, él es un profesional y se va a levantar. Tengo también la sensación de culpabilidad, podíamos haber esperado un poquito más y no haberle dado esa responsabilidad de inicio, pero son cosas del fútbol, estoy convencido de que va a ser poca cosa y que se va a levantar como ha hecho tantas veces.

-Ha sido una lesión fortuita que también podría haber sufrido entrando desde el banquillo.

-Hay una connotación mental, no es lo mismo estar en el banquillo sabiendo que vas a salir de inicio que al principio, con un calentamiento más largo. La verdad es que teníamos dudas, ayer hable con él y me convenció. Ha sido una decisión que hemos tomado y que al final no es cuestión de mala suerte sino de fútbol, normal porque yo en eso tengo un libro escrito sobre lesiones y las consecuencias de haber estado mucho tiempo lesionado y luego vienen unos daños colaterales. Pero se va a levantar.

-¿Cómo ha visto el partido?

-El viento ha sido el protagonista. Hemos intentado jugar el primer tiempo a favor y no hemos sabido gestionarlo bien, hemos intentado hacer unas cosas y no han servido. Entiendo que hemos sido superiores a ellos los dos tiempos, pero nos ha costado. Y en el segundo con el viento en contra no hemos sufrido y luego la acción determinante, cuando ellos se han quedado con uno menos, nos hemos hecho con el control. Nos ha faltado generar más ocasiones, teniendo mucho control del juego y por momentos con balón creo que han sido los minutos más brillantes de la temporada, pero nos ha faltado verticalidad, generar ocasiones, tiros y ganar el partido poco a poco. Al final, una genialidad de Cascajo y un golazo de Iván Navarro nos dan los puntos, aunque ha sido un partido muy igualado aunque quizá hemos estado por encima de ellos ante un rival con muy buenos jugadores, un gran entrenador y muy bien trabajado. Entiendo que la victoria ha sido justa.

-De los últimos años ha sido el partido en el que menos ha sufrido el equipo aquí.

-El contexto es diferente, mismo campo y mismo rival, pero ellos ya llevan un tiempo con la permanencia conseguida y entiendo que la intensidad baja un poquito y nosotros venimos en una línea ascendente. El gran éxito aparte de los tres puntos es que cualquier jugador de la plantilla puede ser protagonista en el once inicial.

-Se acaba la temporada la próxima semana en Chapín. ¿Cómo se afronta?

-Con la historia que tenemos a nuestra espalda hay que salir a ganar en todos los partidos y mucho más en nuestra casa. Este año hemos dado muy poquitas alegrías a nuestra gente y se merece que cerremos bien el partido contra el Espeleño, un equipo supercomplicado que al igual que nosotros viene en una línea muy buena, un gran entrenador como es Quero, el club ha tenido esa paciencia de superar los momentos difíciles y al final ha tenido el premio de los resultados y del juego. Nosotros tenemos que ir a ganar por la historia y la imagen de nuestro escudo y principalmente por darle una alegría a la afición y cerrar el año con esta misma felicidad.