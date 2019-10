Juanjo, centrocampista del Xerez CD, se apunta a dar la campanada ante el Sevilla C

Juanjo García, centrocampista del Xerez CD, va ganando peso en la medular del cuadro azulino poco a poco. De los cinco encuentros disputados, ha sido titular en tres ocasiones -Conil, Betis Deportivo y Córdoba B- y tuvo minutos frente al Ceuta en la derrota por 5-0.

El jerezano llegó al Deportivo el pasado verano tras finalizar su etapa en el Guadalcacín, está bastante contento en el club, confía en la remontada del equipo porque "hay maneras, ganas y un buen grupo" y a nivel personal admite que "poco a poco, físicamente cada vez me estoy encontrando mejor, el míster está contando conmigo y aquí estoy para lo que necesite y para ayudar al equipo".

El inicio de Liga del Xerez CD ha sido complicado por la incomparecencia en Arcos y las consecuencias que acarreó al club. Bajo su punto de vista, eso "fue duro pero ya quedó atrás. Teníamos cero puntos aunque ganamos en Córdoba, nos veíamos últimos y todo influye. Nos quitamos un peso de encima con el triunfo frente al Conil, el grupo está animado y tenemos las pilas cargadas para el domingo".

Juanjo añade que "cuando las cosas las tienes en contra todo cuesta más y el domingo tuvimos que sufrir muchísimo para ganar, pero no bajamos los brazos pese al varapalo del penalti y del gol en la siguiente jugada. El grupo demostró que hay maneras y ganas y por la forma en la que estamos trabajando vamos a sacar más partidos adelante. Anímicamente fue importante".

De cara al compromiso del domingo en la José Ramón Cisneros frente al Sevilla C, es optimista. "Es un filial que en su campo aprieta muchísimo, no van a parar de correr y de meter intensidad y todos los futbolistas quieren hacerlo bien para ir subiendo peldaños. Seguro que nos lo ponen difícil pero si seguimos trabajando como frente al Conil vamos a sacar algo positivo. Ya le ganamos al Córdoba B, otro filial, y eso que aquel encuentro fue extraño porque no estuvimos tan finos como en otras ocasiones. El trabajo en equipo es lo que cuenta y el nuestro es impresionante en ese sentido".