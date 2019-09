Juan Luna se reencuentra con el Xerez CD en un partido "bastante especial"

Juan Luna, defensa del Córdoba B, se reencontrará el domingo por primera vez con el Xerez CD, su equipo la pasada temporada hasta enero y la cita la califica de "bastante especial, le cogí mucho cariño al club, a la afición y a mis compañeros, que son amigos. Nunca olvidaré mi paso por Jerez, estuve muy bien y me ayudó a crecer como persona y como jugador al estar fuera de casa".

Además, admite que "durante las últimas semanas me he preocupado por la situación del club -fue uno de los primeros en apoyar al Deportivo en redes sociales- y por si salía a competir o no. Llamé a Susana y a Israel y me iban comentando cómo estaba la situación. Un club histórico como el Xerez CD no podía desaparecer y es una pena que haya tenido que pasar por esa situación, de corazón que sufrí. Me llevé una alegría cuando me enteré que jugaría al final".

El cordobés, a sus 20 años, tras disputar la mitad de la pasada campaña en el Atlético Espeleño después de marcharse de la entidad azulina buscando los minutos que Nene Montero no le daba, regresó a su casa el pasado verano. "Estoy muy a gusto y feliz. El club ha cambiado el proyecto con el descenso del primer equipo a Segunda B, hay pocos recursos. En el filial somos todos muy jóvenes y el objetivo es hacer una buena temporada y ayudar a la primera plantilla. Casi todos los futbolistas proceden del equipo juvenil. Tengo veinte años y soy de los veteranos, con eso lo digo todo. El entrenador también es nuevo y apuesta claramente por la cantera".

Partido abierto "Va a ser un encuentro de tú a tú y complicado, sabemos que no dan un balón por perdido y que tienen ilusión"

El filial ha comenzado la Liga con una derrota en casa ante Los Barrios y un empate en el San Juan Bosco ante el Utrera. Luna explica que "el partido con Los Barrios fue feo, nos marcaron pronto, es un equipo experto, tuvimos ocasiones pero no hubo forma de marcar, se encerraron bien. Por contra, el del Utrera fue más abierto. Tienen un equipazo otra vez, nos adelantamos en el marcador, los dos equipos tuvimos opciones y al final nos empataron en el minuto 94, lo típico que le suele pasar a los filiales. Fui titular y me quedé con buenas sensaciones".

Ante el Xerez CD, espera un duelo "igualado, de ida y vuelta. Los dos equipos iremos a por el partido. Nuestro míster tiene bien estudiado al Xerez con el sistema que está utilizando Juan Carlos y tenemos nuestras armas. Será un partido de tú a tú que al final se llevará el que más tranquilidad tenga a la hora de resolver. De todos modos, sabemos que va a ser complicado. Sabemos que es un equipo con ganas, que no da un balón por perdido y que está motivado por todo lo que ha sufrido. Del año pasado quedan pocos compañeros pero tengo ganas de saludarlos a todos".