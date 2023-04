Migue García y Álvaro Cascajo se despiden también del XCD

Los jugadores del Xerez CD están de vacaciones desde el lunes y ya han comenzado a pasar por la oficina del club para finiquitar la temporada. Álvaro Rey ha sido uno de los primeros en despedirse de la afición y ahora le ha tocado el turno a Migue García y Álvaro Cascajo, dos futbolistas que han sido la cara y la cruz en este curso que acaba de terminar.

El centrocampista azulino no ha podido mostrar su potencial ni jugar por culpa de las lesiones y el atacante se ha convertido en uno de los máximos goleadores del equipo, asumiendo el rol de ariete cuando no lo es. Los dos son piezas importantes y la intención de la dirección deportiva es la de reunirse con ambos para conocer sus intenciones.

Migue reapareció en el encuentro contra el Sevilla C en la jornada 22ª casi un año después de su grave lesión de rodilla que le obligó a pasar por quirófano, pero un inoportuno problema muscular le obligó de nuevo a parar algunas semanas. En Conil, en el último encuentro del cuadro azulino fuera de casa, fue titular, ejerció de capitán y volvió a tener problemas que le obligaron a abandonar el campo. Tenía en su contrato cláusulas que le permitían renovar de forma automática, sólo ha participado en seis encuentros, ha disputado 106 minutos y no ha cumplido los requisitos.

El jugador ha escrito en sus redes sociales: "Fin a una temporada rara. Toca desconectar, descansar y en unas semanas recargar pilas para la siguiente campaña. Porque, ojo, queda Migue García para rato. Siento mucho no haber podido ayudar más a mi equipo, el que me conoce sabe que me he dejado el alma cada día para poder hacerlo. En las lesiones a veces influye un poco el factor suerte y yo ahí no he estado afortunado en una liga muy corta, con muy poco tiempo de margen para recuperarme".

Y para los aficionados sólo tiene palabras de agradecimiento por el apoyo que le han mostrado siempre. "A vosotros xerecistas ya sabéis que me quedo sin palabras para poder agradeceros tantísimo apoyo. Gracias, gracias y mil gracias por todo. Me habéis convertido en un xerecista más. Siento muchísimo que no hayamos cumplido el objetivo, pero estoy seguro que más pronto que tarde el Xerez tendrá lo que tanto merece. Un fuerte abrazo a todos".

Cascajo: "Me queda la espinita de no haber logrado el obetivo, gracias a todos"

En la misma línea del astigitano se ha expresado Cascajo: "Una temporada agridulce ha llegado a su fin y me quedo con la espinita de no haber podido conseguir el objetivo con este club. Agradezco a la afición, que siempre ha estado ahí pese a todos los problemas, su apoyo, es la que hace que este club sea tan grande. Me siento en deuda con todos vosotros. Estoy seguro de que el Xerez CD volverá a donde se merece muy pronto. Gracias a todos de corazón".

El atacante ha sido uno de los futbolistas destacados del curso, ha anotado ocho dianas, ha disputado casi 1.800 minutos, sólo no fue convocado en dos oportunidades y fue titular en 21 encuentros.