"Si queremos tener fútbol profesional en Jerez, la solución pasa por un solo Xerez y espero que sea al CD"

Miguel Ángel Rondán, director deportivo del Xerez CD, vive las horas previas al derbi de este domingo (17:300) ante el Xerez DFC, que para él será el primero en la entidad, con la tranquilidad que le otorgan sus muchos años de experiencia en el mundo del fútbol, aunque no oculta que el partido es especial. Confía en el triunfo del Deportivo, pero avisa del peligro del rival, confiesa que "este partido nunca debió de existir" y cree que "si algún día queremos volver a tener fútbol profesional en Jerez, la solución pasa por un solo Xerez y espero que sea el CD".

El Deportivo lleva a la cita líder destacado, pero después de encajar en Bollullos la pasada semana la primera derrota de la temporada (3-2) y de recibir los primeros goles. Esa circunstancias, Rondán cree que "no deben influir, algún día teníamos que perder. El equipo debe mantener la misma línea de trabajo porque lo viene haciendo muy bien, debemos ser nosotros mismos para lograr los tres puntos".

La clave, bajo su punto de vista, estará "en el dominio del balón. El equipo que sea capaz de manejar mejor los tiempos del partido tendrán mucho ganado, el conjunto que tenga el balón se llevará el gato al agua. En ese aspecto, en los dos equipos hay futbolistas muy capacitados. Cuando no tienes el balón, las piernas no van igual y se genera más tensión y ansiedad".

Además, el director deportivo azulino no habla de favoritos y es de los que creen que "el encuentro va a ser muy equilibrado, tienen muy buen equipo. El que piense que porque vamos primeros vamos a ganar fácil se equivoca. Hay que respetar al máximo a todos los rivales y si no salimos al cien por cien desde el primer minuto y concentrados, nos van a complicar la vida seguro".

Como xerecista, se siente "extraño ante este tipo de partidos. Desde el máximo respeto a todo el mundo, soy de los que piensan que este derbi nunca debió de existir, es el enfrentamiento entre dos hermanos. Algún día, creo que todos defenderemos a un solo Xerez y espero que sea el Xerez CD. Todo ocurrió porque el Deportivo iba a morir, pero no lo hizo. Si algún día queremos volver a tener fútbol profesional en Jerez, la solución pasa por un solo Xerez. Insisto, siempre respetando al máximo las decisiones que cada aficionado tomó en su día".

El Xerez CD ha recuperado una importante masa social en los últimos cursos y Rondán espera este domingo en Chapín "un gran ambiente. Hay mucha gente que se está enganchando otra vez, hay muchos aficionados a los que no les gustaba lo que estaba pasando con el fútbol en Jerez y no es que no siguieran defendiendo a su equipo, es que no iban al campo y ahora sí lo están haciendo. Es importante mantener esa buena sintonía con nuestra afición para seguir creciendo".