Óscar Garvín defiende el trabajo de Gestar Sport en el Xerez CD

El Xerez CD y Gestar Sport, la empresa que ha llevado el peso de la gestión de la entidad desde noviembre de 2021, no avanzan en la negociación para la resolución del contrato. El club propuso a Gestar continuar en la entidad con un papel totalmente diferente al que venía desempeñando hasta ahora, que la otra parte entiende que es un incumplimiento de contrato y están abocados a un entendimiento o a acabar en los tribunales.

Óscar Garvín, cara visible de Gestar y que dimitió hace unas semanas del Consejo de Administración junto con Manolo Fernández, defiende el trabajo realizado por su grupo, asegura que desde el pasado 20 de abril no se ha producido contacto alguno y que sigue trabajando para el club "porque nos obliga nuestro contrato". En este sentido, explica que "se ha firmado un patrocinador nuevo", además de otras gestiones a la espera de noticias: "No hemos recibido respuesta ni un documento que es básico antes de cualquier negociación, que es la rescisión contractual por parte de la propiedad".

Deuda y penalización

El hasta hace unos días vocal del Consejo azulino explica desde su perspectiva por qué se llega a esta situación: "Indicamos que no había problema en matizar puntos del contrato que permitieran trabajar de una manera más fluida, pero no el contexto del contrato, que es un proyecto global a medio y largo plazo que permita llevar al Xerez al lugar donde pertenece, tanto en el área económica, como en la jurídica, institucional y deportiva. El planteamiento por parte de ellos es cambiar todo el fondo del contrato y una empresa como Gestar no puede aceptar eso. Le dijimos que lo mejor era plantear una rescisión contractual".

Se suele decir que más vale un mal arreglo que un buen pleito, pero Gestar no descarta llevar el asunto a los tribunales si no hay acuerdo aunque "nuestra idea no es dañar al Xerez Club Deportivo porque vinimos por el club. Hay unas personas que se llaman propiedad y que firman y respaldan los contratos y si no se llega a un acuerdo habrá que asumir las responsabilidades". Esa resolución tiene una serie de penalizaciones y, además, Garvín añade que existe una deuda con Gestar: "En la primera reunión pasaron unos parámetros de rescisión que eran inaceptables porque estaban por debajo de la propia deuda que hoy en día el Xerez tiene con Gestar y se le dijo que no".

Además, el expresidente de ProLiga defiende el trabajo realizado por su grupo: "Desde que llegamos la organización ha cambiado totalmente. El acceso al campo era un caos, carnés duplicados, no había un control y todo eso se resolvió con un trabajo muy duro de base de datos. Recuperamos un libro registro de abonados; en el apartado económico ha habido un incremento de unos 200 socios nuevos, pero se ha duplicado la facturación y esos 200 abonados nuevos no eran suficientes como para duplicar la facturación. Se ha recaudado el doble y eso significa que ha habido un control, una organización, una seriedad. El avance en oficina, en sponsor técnico, en patrocinadores, imagen... son cosas tangibles en 16 meses de trabajo. Y los primeros 6 meses, si miramos atrás, era coger el toro por los cuernos, porque sólo teníamos dos contratos de patrocinios firmados, demandas de futbolistas... se trabajó muy duro para revertir la situación. Llegamos al Xerez con 170.000 euros de ingresos y el club va a estar en capacidad de llegar a 340.000 o 350.000 sin aportaciones dinerarios. A principios de temporada teníamos una guillotina en el cuello de un aval de 300.000 euros (exigencia de la RFEF) y desde mi área hubo un trabajo de horas, horas y horas para encontrar una puerta que anulara ese aval que prácticamente no nos dejaba salir a competir. Además, encontré un fallo en ajustes presupuestarios de la RFEF derivado del concurso al no aplicarse la sentencia y que abonó al Xerez 120.000 euros. Ya no quiero meterme en el concurso de acreedores y lo que ello significó, un trabajo donde también estaban miembros del Consejo de Administración y con el trabajo de Cepero y Salido, que fue descomunal, pero donde nosotros también pegamos un tirón de esas riendas para sacarlo adelante y quizá es la mayor operación que se ha hecho en el fútbol español en los últimos años y que ha dado viabilidad y vida al Xerez".

Por eso, "si todo esto se mete en un contexto de 16 meses de trabajo, es difícil entender una rescisión contractual. No encuentro ningún motivo ético y moral para la rescisión del contrato, sólo entiendo que hay otra serie de motivos que no creo que beneficie al Xerez", explica.

Destitución de Juan Carlos Gómez

La relación entre los directivos del club y Gestar no ha sido fácil en estos 16 meses y uno de los detonantes fue la destitución de Juan Carlos Gómez. "Estaba de viaje y cuando me entero de la decisión después de empatar en Ayamonte y nos poníamos a 4 puntos del play-off expresé que esperásemos al lunes y sentarnos Juan Luis Gil y yo o reunir al Consejo, pero dijeron que la decisión estaba tomada y al bajar del autobús se produjo. Esa no es la manera que Gestar quiere hacer las cosas, fue una pica muy importante dentro de una serie de problemas que había. Nos llegaban tres partidos con rivales de abajo y había tiempo suficiente para entrar en el play-off". "Cuando las decisiones importantes se toman sin el beneplácito de las áreas deportivas y de la ejecutiva es complicado".

Molesto

Hace unos días, Juan Luis Gil señalaba sobre Gestar que "es un grupo que vino de fuera y lucha por lo suyo. Como he comentado ya en varias ocasiones, agradezco a Gestar algunas cosas, como la mano que nos echó en el tema de la quita de los acreedores, pero en otros aspectos le ha venido grande el club". Unas declaraciones que ha molestado a Garvín: "Me parece presuntuoso decir que el Xerez nos ha quedado grande. Me gustaría que me explicaran eso. Uno de mis socios fue presidente del Badajoz, que lo llevó a jugar un play-off de Segunda A; en la última década el Sanluqueño ha estado por encima del Xerez llegando a Primera RFEF y yo he llegado a presidir organizativamente 340 clubes (ProLiga). No somos ese equipo de Primera o Segunda División y creo que esa sobrepresión, creernos por encima de los demás, no es una manera de ir por la vida. Tienes que ir con la realidad de dónde estás". Igualmente, asegura que la llegada de Miguel Ángel Rondán a la dirección deportiva no suponía un problema para su grupo.

Y por último, cree que se podrían haber hecho mejor las cosas en diversos apartados: "No se ha trabajado bien en áreas administrativas, creo que ha habido muchos personalismos; creo que no se ha trabajado bien en el área institucional, se tenía que haber avanzado mucho más, posiblemente por temas presupuestarios; en el área deportiva no han salido los resultados, y no entiendo que se haya trabajado mal, pero sí desde el punto de vista de que ha habido cinco interlocutores con la plantilla cuando el contrato marca claramente que hay una persona que pone la propiedad y otra que pone Gestar y a partir de ahí saltaba a una ejecutiva formada por Juan Luis y por mí y que no ha existido en doce meses, por lo que las grandes decisiones se tomaban en el Consejo de Administración, donde nosotros éramos sólo dos. No teníamos las mismas ideas en estos dos bloques".