Paco Peña se marcha del Xerez CD "triste, no quería, pero es beneficioso para todos"

Paco Peña se ha despedido del Xerez CD sin hacer ruido, como llegó, y sin entrar en demasiados detalles sobre su renuncia a seguir como técnico de la primera plantilla porque es, ha sido y seguirá siendo siempre xerecista. De todos modos, deja claro que da un paso al lado para evitar presión a los futbolistas por las críticas de un sector de la grada que "afectan. Este equipo sin esa exigencia de ser primero puede hacer cosas bonitas, cada día está mejor".

El jerezano desveló que "mi decisión la conoce el club desde el primer momento. El martes decidí marcharme, pero la semana pasada ya lo hablé con ellos. Saben los motivos y, al final, son personales más que personales por lo que vivo y sufro. Me considero xerecista y no voy a engañar al club ni voy a faltar a lo que es sentirme cómodo en el día a día. Creo que ha llegado el momento, a la plantilla le hacía falta, no por la plantilla en sí porque me ha demostrado no que estába conmigo, lo siguiente y también es bueno para el beneficio del club. Tenía que dar un paso al lado y es lo que he hecho".

En las últimas horas, se han desatado los rumores y deja claro que su salida no se debe ni a motivos económicos ni por enfrentamientos con los dirigentes. "He oído de todo, desde que me voy porque el club no paga hasta que mi relación es mala con la directiva. Lo dije el domingo y lo repito ahora, no me bajo del burro. Lo creo y se lo he dicho a la plantilla. Al final, el beneficio para ellos es que yo no esté porque soy xerecista. El que lo quiera entender que lo entienda y quien no lo quiera entender que no lo haga. No hay malos rollos ni desasvenencias con el club, no hay absolutamente nada ni con el presidente ni con los jugadores. Insisto, ellos me han demostrado muchas cosas y no quiero ahondar mucho. Sólo quiero dar las gracias al presidente, a los dirigentes, al club, a los jugadores especialmente, al cuerpo técnico, a los trabajadores de la entidad y a todos. Sinceramente, siempre lo he dicho, no creo que el equipo sea para ser primero con este nivel de exigencias, pero sí para estar arriba sin exigencias. Creo que cada día está mejor y puede hacer cosas bonitas".

Lanzado en sus reflexiones resalta que se marcha para "velar por el club. Se lo dije el lunes y el martes, así lo creo. Si yo estoy, la inquina que existe con las críticas en el campo va afectar a los jugadores, ellos así me lo han reconocido, y no quiero que les afecte. Desde pretemporada ya hay gente que criticaba, pero no voy a entrar ahí. Me quedo con las muestras de cariño, que han sido muchas, se me cae el móvil, y también las he recibido en el campo, que no todo el mundo criticaba. Me ha llegado el calor de muchos aficionados".

Se marcha "triste" y reconoce que "ser profeta en tu tierra es complicado y puedo poner bastantes ejemplos. Somos así y nadie nos va a cambiar. La gente que me conoce sabe con la ilusión que llegué, vine porque el Xerez CD es mi equipo. No me quería ir, pero entiendo como profesional que debo hacerlo porque la situación no va a cambiar en nada estando yo. Podemos ganar tres o cuatro partidos, pero luego todo volverá a ser lo mismo. Si no ganas el cuarto por 4-0 ya está el lío montando. Me voy con mucha pena, pero, orgulloso. Cada día veo a los jugadores mejor y, sinceramente, si no hay esa exigencia y no se le pone esa losa encima a los futbolistas de quedar primeros, se pueden hacer cosas muy bonitas. La categoría está muy igualada, para nada es inferior a la del año pasado, y ahí están los resultados, la clasificación está comprimida. Yo creo en la plantilla. He intentado poner los pies en el suelo y quitar presión al equipo. No lo he conseguido, si no lo he conseguido he fallado y si he fallado, a otra cosa mariposa".

Le costó tomar la decisión, pero asumió que tenía que irse "al final del partido del Coria y casi en el descanso. No entiendo que un equipo con seis oportunidades claras de gol, haciendo veinte o veinticinco minutos muy buenos y con un gol del rival en la primera vez que pasa del centro del campo se oyesen críticas, lo mismo que cuando empataron con una falta lateral en su única opción. Me fui del campo en el descanso escuchando insultos y eso lo oyen los jugadores que vienen junto a mí. En el descanso, intento quitarle hierro a todo para que ellos salgan liberados, por eso sé que a ellos les afecta, es normal".

Juan Luis Gi: "Toma la decisión porque es xerecista y le importa el club"

Juan Luis Gil, presidente azulino, acompañó al entrenador en la rueda de prensa de su adiós y resaltó que "ha sido decisión inesperada y una noticia triste porque Paco tenía mucha ilusión depositada en este proyecto y nosotros en Paco. Lo hemos hablado y una vez más, el dicho de que es complicado ser profeta en tu tierra se ha cumplido y aquí en Jerez viene como anillo al dedo. Ha sido muy difícil, desde el primer día, antes de que el equipo comenzara a funcionar, ya había gente que no le gustaba".

Y también añadió: "Esta decisión la toma porque él es xerecista y le importa mucho la opinión de la gente. Los jerezanos somos así, sabía que esto, a poco que no ganara todos los partidos, esto iba a ser un camino un difícil y eso podía afectar a la plantilla. Lo único que le puedo decir es que esta es y será siempre su casa y darle las gracias por el tiempo que ha estado con nosotros".

El mandatario xerecista también ha confirmado que "Juan Pedro estará en el banquillo el domingo en Sevilla, ya estamos empezando con las reuniones, pero sin prisas".