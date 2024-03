Máxima expectación para el Utrera-Xerez CD con 500 aficionados azulinos en la grada

CD Utrera y Xerez CD se citan este domingo (12:00) en el San Juan Bosco en uno de los partidos más atractivos de la jornada 24ª del Grupo X de Tercera RFEF. El líder visita al cuarto clasificado y ni los aficionados del conjunto sevillano ni los del azulino quieren perderse este interesantísimo enfrentamiento.

El Utrera decretó el encuentro de ayuda al club, sus socios deben pagar cinco euros, pero han respondido a la llamada y han retirado casi todas sus localidades. Y los seguidores xerecistas no se han quedado atrás. En muy pocos días agotaron las 400 entradas que la entidad hispalense puso a su disposición a través de su página web para que se ubicaran todos en la misma zona del estadio, pero luego han ido comprando en otras en diferentes gradas. Así, se espera que el campo registre un ambientazo y se llene. No obstante, para los más rezagados, a esta hora de la tarde del sábado (18:00) aún quedan algunas localidades a la venta -unas cien- para los aficionados que no sean abonados locales.

El estadio tiene capacidad para 1.376 espectadores sentados, pero su aforo se amplía de forma considerable con entradas de pie. El Utrera, en sus redes sociales, ha lanzado mensajes a sus seguidores para que disfruten de la jornada junto a los azulinos. "Este domingo esperamos a más de 400 xerecistas para darle colorido al San Juan Bosco en un partido vibrante. Estamos convencidos de que los nuestros acogerán a esta afición histórica como merece y disfrutaremos de la fiesta del fútbol".

Del mismo modo, han establecido tres puntos de accesos al campo para evitar aglomeraciones. Han habilitado uno para sus seguidores y acreditados de prensa, otro para los aficionados del Deportivo y otra puerta de entrada para su cantera.