"Vuelvo a mi casa y el partido en Córdoba es especial pero no hay perdón, toca ganar"

Juan Luna, central del Xerez CD, se formó en la cantera del Córdoba y el partido del domingo ante el filial blanquiverde será especial para él. Volverá a su orígenes y se reencontrará con los que fueron sus compañeros hasta hace apenas unos meses. Apuesta por el triunfo y resalta que pueden lograrlo con trabajo en intensidad.

-¿Cómo afronta el partido del domingo ante su exequipo?

-Es un encuentro que tenía señalado en rojo en el calendario, primero por lo que se juega el equipo y luego, a nivel personal. Vuelvo a la que fue mi casa durante ocho años y lo seguirá siendo pero el domingo no hay perdón. Hay que ganar.

-El Córdoba B no ha perdido en casa y fuera sólo en Algeciras, ¿esperaba tan buenos resultados?

-Eso se debe al gran trabajo que están haciendo tanto Marrero como mis excompañeros, es para felicitarles. Es complicado en un grupo tan duro como el nuestro llevar tantas jornadas sin perder en casa, hay que valorarles. Además, eso, fuera sólo han perdido con el Algeciras, que es otro de los equipos fuertes de la categoría.

-Conoce a la perfección al rival, ¿qué hay que hacer para doblegarle?

-Meter al partido intensidad, no relajarnos en ningún momento porque ellos no perdonan y trabajar, trabajar y trabajar. Así, seguro que llega el resultado.

-¿Será un encuentro similar al del Betis Deportivo?

-Va a ser complicado y en cierto modo similar a ese encuentro en cuanto a que ellos eran favoritos en casa pero el Córdoba B es un equipo totalmente diferente, no es tan filial. El Betis tenía gente mucho más joven, más niños, el Córdoba tiene más hombres, futbolistas más contrastados.

-¿Ha hablado durante la semana con sus amigos de allí?

-Llevamos toda la semana con las bromas. Me dicen que a ver si juego, que me van a 'canear', que a ver si soy capaz de tocar un balón, que a ver si soy capaz de marcar... Es lo lógico y lo que toca. De todos modos, yo tengo que morir ahora por el Xerez por muchos ocho años que haya pasado allí, ya me tocará volver.

-Desde que sufrió un esguince cervical ante el Cabecense, no ha sido titular, ¿la ausencia de Parra le abre esa vía?

-Me veo con ganas y bien. Desde la pasada semana, ya no tengo dolores en el cuello, que antes sí que me habían dado problemas, estaba tocado. En estos momentos, tengo confianza, estoy bien físicamente y con ganas de ayudar los noventa minutos.

-¿Cómo valora las cuatro jornadas sin perder que encadena el Xerez CD?

-Desde la llegada de Nene estamos mejorando defensivamente. Además, el grupo se ha hecho más fuerte ante las adversidades y a la hora defender eso se nota muchísimo. Si tu estás muerto, ahí está tu compañero que se mata por ti. Nos hace falta ganar en Córdoba también para comenzar a mirar para arriba pero hay que tener calma y los pies en el suelo.