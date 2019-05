El Xerez CD apura las últimas sesiones de entrenamiento de la semana para encarar con garantías la cita de mañana, a partir de las siete y media de la tarde, frente al Córdoba B en La Granja.

Los azulinos, tras una temporada dura a todos los niveles y después de perder en Algeciras, sólo piensan en cerrar el curso en casa con una victoria para que sus aficionados puedan disfrutar de la Feria nada más finalizar el choque.

Para este compromiso, los únicos jugadores descartados son los tres que han dicho adiós a la temporada, Joao Ferreira, Naranjo y Carlos Sanjuán.

Los xerecistas entrenaron ayer en el escenario del partido y todo hace indicar que presentarán su mejor once ante el filial verdiblanco, que llegará dispuesto a quemar sus remotas opciones de entrar en 'play-off'.

Los blanquiverdes necesitan algo más que un milagro para alcanzar la fase de ascenso. Deben ganar sus dos compromisos y esperar que el Betis Deportivo no gane ningún partido más, ya que tienen perdido el golaveraje.

Marrero también podrá contar con todos sus jugadores, ya que Rafa Navarro, técnico de la primera plantilla, no va a tirar de ningún futbolista del filial mientras tengan posibilidades de luchar por una fase de ascenso que podrían disputar pero en la que podrían quedarse sin recompensa por el descenso prácticamente cantado del primer equipo.

El centrocampista Kevin y el delantero Chuma son los dos futbolistas que han ido convocados con la primera plantilla, aunque no han debutado, y estarán en La Granja mañana.

El club puso en marcha a principios de semana una promoción de entradas para los socios -dos a diez euros-, que ha tenido buena acogida y se espera un buen ambiente pese al inminente inicio de la Feria del Caballo.

Por otro lado, el Comité de Competición de la Andaluza, tal y como se esperaba, ha multado al club con 750 euros por "no contratar entrenador debidamente titulado para la categoría, en el plazo reglamentariamente establecido, habiendo sido cesado el anterior".

El Deportivo lleva ya dos jornadas sin entrenador tras la marcha de Antonio Calle después del derbi ante el Xerez DFC por no poder sentarse en el banquillo y ocho sin presentar técnico oficialmente. Una vez que fue destituido Nene Montero después del partido frente al Sevilla C, el club no ha solventado las deudas. La última multa de la temporada en Lucena será de 900 euros.