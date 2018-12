Xerez CD-Xerez DFC, el derbi de los contrastes

Xerez CD y Xerez Deportivo FC otra vez frente a frente, en esta oportunidad en Tercera División, dos temporadas más tarde y con las heridas abiertas en su día casi cicatrizadas, aunque ni unos ni otros puedan olvidar su pasado. La cita, a las cuatro y cuarto en La Juventud.

El Deportivo, ya con Nene Montero en el banquillo, recibe al Xerez DFC tras ganar el pasado domingo a la Balompédica Lebrijana (0-2) y recuperar un poco las sensaciones que perdió con su paso atrás en La Juventud frente al Cabecense. Los azulinos han tomado oxígeno pero no pueden permitirse demasiados lujos, ya que se encuentran a sólo tres puntos de la zona de descenso. Como locales deben hacerse fuertes si realmente quieren aspirar a luchar por la zona noble de la clasificación.

El Xerez DFC encara el derbi en una situación mucho más brillante y tranquila. Los de Masegosa son sextos, a tres puntos del Cádiz B, que es cuarto con 31 y su próximo rival en Chapín. Luchan por meterse entre los mejores y el pasado domingo en el Luis Vega de Bornos se impusieron al Atlético Espeleño (3-2) y rompieron una racha de tres empates consecutivos ante Betis Deportivo, Salerm Puente Genil y Conil.

Nene Montero se estrenará con problemas por las numerosas e importantes bajas que tiene su equipo. Sin José Vega ni Juan Benítez, futbolistas a los que el Deportivo dio la baja la pasada semana por motivos "estrictamente deportivos", llega al derbi con las bajas de Pedro Carrión, sancionado con un partido por acumulación de tarjetas, Quirós, por motivos personales, y las de Ezequiel y Bruno Montelongo por lesión. Además, van a ser dudas hasta última hora Alberto y Carlos Sanjuán, ya recuperados de sus respectivos problemas, pero que aún no han competido tras recibir el alta.

Con tantas bajas, la alineación es una incógnita y, además, Nene suele hacer bastantes cambios. El once podría estar configurado por Fran en la portería, con una defensa integrada de derecha a izquierda por Gonzalo, Salas, Dani Jurado e Israel. En el centro del campo, Israel o Luna y Parra podrían salir por delante de la defensa, con Naranjo en la banda derecha y Piñero en la izquierda. Sin Carrión, Sergio Narváez y Amin tienen todos los números para convertirse en los referentes ofensivos.

Y si Nene tiene problemas, menos maneja Masegosa, que tiene la enfermería totalmente vacía, ya que ha dado entrada en la convocatoria a Marcelo, baja durante las últimas jornadas por la factura del segundo metatarsiano de su mano izquierda. Camacho es la gran novedad, una vez que el roteño ha adelantado los plazos previstos para su regreso tras su operación en la mandíbula.

Los azulinos sólo están pendientes de la evolución de Juan Gómez, con una contractura en los isquiotibiales en su pierna izquierda. Masegosa le ha citado pero hasta última hora no sabrá si apuesta o no por él de salida.

El técnico xerecista explicó ayer sobre la situación del defensa que "quiero comprobar cómo se levanta y analizar con él qué sensaciones tiene. Tenemos un plan b preparado en función de que no se encuentre a tope. Le he dicho que si no está al cien por cien no le voy a sacar, que debe decírmelo para que juegue otro compañero que sí esté a tope".

Masegosa tampoco ha dado ninguna pista esta semana ni sobre el once ni sobre el sistema que va a utilizar para plantar cara al XCD en La Juventud, en un campo que condiciona el juego de su equipo. Podría apostar por una alineación de salida similar a la que se impuso en Bornos al Espeleño. Lo normal es que Flere esté en la portería pese a que Camacho ya ha entrado en la lista. En defensa, Álex Padilla y Juan Gómez o Regino serían los laterales y Joaqui y Rojas, los centrales.

En la medular, Adri Rodríguez y Jorge Herrero se repartirían las labores con Álex Colorado más adelantado. Antonio Bello y Javi Casares estarían pegados a las bandas y Adrián Gallardo sería el referente arriba.

Se espera un buen ambiente en las gradas y el Deportivo solicita a los aficionados que acudan con tiempo para evitar colas a la hora de acceder a La Juventud.