El Xerez CD necesita un triunfo en Lebrija para recuperar la calma

El Xerez CD es un caos a nivel institucional y empezará a serlo a nivel deportivo si el equipo no se pone las pilas y recupera parte del crédito perdido la pasada jornada en La Juventud ante el Cabecense. El Deportivo se enfrenta este domingo (12:30) a la Balompédica en Lebrija en un encuentro complicado, ante un rival que se encuentra en una situación parecida a la de los azulinos en la tabla -tiene un punto más, 19- pero que basa en su campo gran parte de su fortaleza.

Los sevillanos han disputado en el Municipal hasta el momento siete partidos, algunos ante los rivales importantes del grupo, y no conocen la derrota. Han ganado tres partidos (Arcos, Xerez DFC y Ciudad de Lucena) y empatado cuatro (Utrera, Algeciras, Salerm Puente Genil y Conil). Además, llegan a esta cita tras lograr su primera victoria a domicilio, al superar al Atlético Espeleño.

Los azulinos han vivido una semana atípica, en la que se ha quedado sin Nene Montero al frente de los entrenamientos y este domingo tampoco estará en el banquillo por la falta de acuerdo del club y Julio Pineda para su finiquito. El Colegio de Entrenadores ha dado un serio toque de atención al preparador azulino y el malagueño se ha marchado a su casa harto de esperar una solución que no termina de llegar.

De este modo, Eli y Edu Rogerio serán los encargados de estar al frente de la nave. Para este compromiso, al margen de Juan Benítez y José Vega, despedidos de mala forma según el club por motivos deportivos, tampoco estarán en Lebrija Juan Luna, que no ha superado el esguince cervical que se produjo el pasado domingo ante el Cabecense, ni Bruno Montelongo, con problemas musculares desde hace un par de jornadas. Tanto Alberto como Sanjuán siguen sin estar recuperados de sus respectivas lesiones. Amin está en la convocatoria pero se encuentra entre algodones y durante la semana no ha forzado en exceso. Es alta el central Salas, que cumplió su compromiso de sanción ante el Cabecense.

La lista de convocados la integran todos los jugadores disponibles más el delantero del filial Luis. Los citados son Fran, Lutzardo, Guerrero, Gonzalo, Salas, Dani Jurado, Ezequiel, Naranjo, Israel, Piñero, Parra, Sergio Narváez, David Narváez, Juanma Aguilar, 'Chino' Quirós, Amin, Pedro Carrión y Luis.

El once es una incógnita, aunque puede variar poco del que perdió el domingo, con Salas en el puesto del lesionado Luna. De todos modos, dadas las condiciones del terreno de juego y del rival, también podrían aparecer nuevos futbolistas en la alineación de salida.

La Lebrijana, por su parte, recupera para plantar cara a los azulinos a Fran y pierde a Juande, castigado con un partido por acumulación de amonestaciones.