El Xerez CD quiere asaltar el Pérez Ureba

Dos puntos por encima del descenso, el Xerez CD se presenta el domingo en Conil al asalto del Perez Ureba con el Pirata Juan Pedro al mando de las operaciones en el banquillo por el castigo al primer entrenador, baja por fuego amigo, y plagado de bajas pero con un once muy capaz, como ya sabe el Ceuta, en el que las novedades serán Ezequiel Navarro Montoya, que se estrenará como titular en la portería azulina, y el Chino Quirós, que se estrenará como lateral izquierdo esta temporada después de haber jugado casi de todo en este equipo.

Exigido por un Córdoba B en racha y un Pozoblanco que no arroja la toalla, el Deportivo necesita puntuar en Conil para no perder comba en la carrera por la permanencia y el objetivo no es otro que mantener la racha positiva y encadenar dos victorias consecutivas, lo que hasta ahora el equipo xerecista solo ha sido capaz de lograr una vez este curso, cuando ganó en La Granja primero al Rota y luego al Pozoblanco, con el partido del Écija entre ambos.

Y la moral que ha conferido el valioso triunfo ante el Ceuta ha teñido de optimismo el vestuario azulino, que en vez de ver el vaso medio vacío por las bajas prefiere verlo medio lleno por la oportunidad que supone el envite en Conil para seguir escalando en la tabla y tomar oxígeno después de las tres derrotas consecutivas que dejaron al Deportivo al borde del precipicio.

Alineaciones probables Conil: Fran, Álex Padilla, Paul, Rubén Diaz, Adri Domínguez, Molina, Mario, Mejías, Mariño, Cuenca o Heredia y Sergio Romero. Xerez CD: Montoya, Gonzalo, Dani Jurado, Iván Caballero, Quirós, Ángel, Iván Romero, Cristian, Kevin Balongo, Fran Sabaté y Borja. Árbitro: Gutiérrez Perera (Sevilla). Campo: Pérez Ureba (domingo 12:30).

Las bajas dejan a Juan Carlos Gómez, entrenador azulino, con lo puesto y el Deportivo se presenta en el Pérez Ureba con las cartas marcadas: la alineación será la misma que contra el Ceuta, con Montoya en la portería por el lesionado Cámara -Cazalla, del filial, estará en el banquillo- y Quirós en la defensa por el sancionado Álex Revuelta: con el Chino en el flanco izquierdo, Iván Caballero, notable contra el Ceuta en el lateral zurdo, pasará al centro de la defensa junto a Dani Jurado.

El resto del equipo inicial será el mismo que contra el Ceuta: Ángel e Iván Romero en el doble pivote, Cristian Tejero en la banda derecha, Kevin Balongo en la izquierda, Fran Sabaté en la mediapunta y Borja arriba.

En el banquillo estarán Ricky, Yeray y cinco jugadores del filial: el portero Cazalla, los centrocampistas Jesús Aguirre, Flori y Ezequiel Soto y el delantero Luis Soto. Y al frente de todo esto estará en el banquillo Juan Pedro Ramos, porque Juan Carlos Gómez y el preparador físico, Ortega, estarán en la grada por sanción.