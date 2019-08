Xerez CD: con confianza pero sin confianzas

Con confianza pero sin confianzas. Esa fue la conclusión que sacaron los aficionados del Xerez CD que en buen número se congregaron el pasado lunes en Carrefour para asistir a la reunión informativa en la que Juanmi Becerra y Adolfo Sánchez, de Afición Xerez CD, y Juan Luis Gil 'Titín', de los Hools, expusieron la situación del Deportivo, que ha de levantar el bloqueo federativo esta semana para poder competir el domingo y así evitar una segunda incomparecencia que supondría la expulsión de la competición, lo que agravaría el ya de por sí complicado panorama de la entidad y podría propiciar su desaparición.

En la reunión, a la que asistió Juan Carlos Gómez, entrenador del primer equipo, y futbolistas de la plantilla, se repasó lo que se ha venido repitiendo estos días, lamentando la actitud del Ayuntamiento, acreedor del club (3,6 millones), porque un equipo de fútbol sin terreno de juego no puede generar ingresos; la queja no es tanto que den campo gratis -ni pedir dinero- sino que no se negocie una compensación por la deuda, precisando que el club sí tiene consejo de administración aunque hay que renovarlo ya que figuran Ricardo García y Juan Bastos, añadiendo que sí hay comunicación oficial entre el club y el consistorio, como en la planificación de los entrenamientos y los partidos.

El principal escollo está en la negociación de la deuda con la AFE, que supone cerca de un 80% de los 130.000 euros que el Xerez CD debe abonar para el desbloqueo. "No es una reunión para pedir dinero", subrayó Becerra, "sino para buscar soluciones. Quiero ser optimista pero no me puedo quedar ahí", y es que la campaña #SOSXerez funciona mucho mejor en las redes sociales que en la cuenta corriente: a la hora de la reunión no había llegado a los mil euros, aunque se confiaba en un empujón hoy, cuando se contabilizasen los ingresos tras el fin de semana, destacando que uno de los clubes que ayuda es el Atlético de Madrid. En efecto, a primera hora de la tarde las ayudas recibidas triplicaban la cuantía anunciada en la asamblea del lunes.

Becerra explicó que el grupo de Luis Oliver, ahora grupo patrocinador, promete "echar una mano importante" y pidió hacer campaña para sacarse el carné, asegurando que si el equipo no sale a competir se devolverá el dinero a los socios: "Entre todos tenemos que conseguir que el equipo esté inscrito el jueves" porque apurar al viernes parece demasiado arriesgado, y apostó por el futuro del club porque, como otras SAD con deudas millonarias, "el equipo es viable en Segunda B y en Segunda A", pidiendo al Ayuntamiento "que nos eche una mano buscando soluciones, no poniendo problemas".

Titín comentó que la retirada del grupo patrocinador encabezado por Oliver se debe a que, después de una reunión esperanzadora con el Ayuntamiento, "luego todo han sido trabas", impidiendo desarrollar sus proyectos con el campo y la publicidad; de la negociación con los futbolistas explicó que en temporadas anteriores negociaban la deuda pero este verano creían que el grupo patrocinador lo iba a pagar todo y no han negociado, pese a lo que es "optimista" asegurando que "el Xerez CD no va a morir nunca".

La reunión continuó en la sede de Afición Xerecista, donde socios y aficionados expusieron sus inquietudes, tales como lamentar que se hubiera llegado al final del plazo sin poder desbloquear, abogando por regularizar la situación accionarial de la SAD nombrando un nuevo consejo de administración o un apoderado. También, al apartarse Oliver y su grupo de la gestión se pidió a socios y aficionados su colaboración y ayuda en el día a día, ya que además de negociar con los futbolistas con los que se mantienen deudas, se están buscando patrocinadores y ayudas para poder salir a competir y luego afrontar la temporada.