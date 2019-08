Becerra recuerda al Ayuntamiento su responsabilidad como accionista del Xerez CD

Juan Miguel Becerra, presidente Afición Xerecista, recordó al Ayuntamiento que es el segundo máximo accionista del Xerez CD, le pidió que buscara soluciones y espera que la AFE, sindicato de futbolistas, flexibilice su postura para que el Deportivo pueda iniciar la competición el próximo fin de semana evitando así la descalificación y una más que probable desaparición.

Al respecto de las declaraciones de Mamen Sánchez, alcaldesa de Jerez, y de Laura Álvarez, primera teniente de alcaldesa, sobre el Xerez CD, Becerra dijo que "estoy de acuerdo con ella pero el segundo mayor accionista de la entidad es el Ayuntamiento, que no sabe a fecha de hoy cuántas acciones tiene de aquellas pignoradas y demás ni dónde están esas acciones ni tiene ningún interés en saberlo, ni siquiera es leal con su sociedad anónima deportiva y me parece lamentable. Para poder exigir al Xerez CD se tienen que exigirse a sí mismos, el Ayuntamiento es el segundo máximo accionista de la entidad, ha sido desleal no, lo siguiente, con el club, puesto que ha sido el primero en echarlo de la ciudad, en no buscar ningún tipo de soluciones alegando que era un club deudor, y lo dice un representante del segundo Ayuntamiento que más deuda tiene per cápita de toda España".

"A mí -añadía- me gustaría encontrar soluciones o que el Ayuntamiento ofreciera soluciones y que fuera leal con su propia sociedad anónima deportiva" pidiendo "que se sienten con el resto de accionistas. Nosotros (Afición Xerecista) representamos el 10%. Hay un consejo de administración que no está funcionando y que no tiene capacidad ninguna, hay que renovarlo y en eso estoy totalmente de acuerdo con la teniente de alcaldesa, pero no es verdad que el Xerez no quiera o no tenga representación. El propio Ayuntamiento tiene que buscar soluciones porque forma parte de ese problema".

Becerra resumía en tres puntos la situación con el Ayuntamiento: "Primero, que sea leal con la sociedad, porque está impidiendo que produzca, porque si el Xerez no tiene campo, no puede producir ingresos, y nos cobran una barbaridad por jugar y entrenar en uno pequeñito. Eran muy leales cuando el Xerez estaba en Primera y Segunda, con una deuda maravillosa, y ahora que estamos en Tercera son desleales".

"Segundo -añadía Becerra-, que den ejemplo: el Ayuntamiento está tratando de ponerse al día con sus acreedores pero con el Xerez, al que le también le debe dinero, no hace ni el intento de ni siquiera a través de la compensación, que se le ha ofrecido". Y tercero, le pide al Ayuntamiento "que entienda que el club está haciendo todo lo posible por salir a flote; al revés, el Ayuntamiento está haciendo todo lo posible por liquidar al Xerez Club Deportivo, por que lo pase muy mal. Es accionista de la sociedad y no hace nada por saber cómo se encuentra, no sabe ni cuántas acciones tiene, eso muestra el grado de dejadez con la sociedad".

Juanmi Becerra añade que "hace tres años el Xerez CD jugaba sin problemas en Jerez. ¿Qué ha cambiado desde entonces a ahora? El Ayuntamiento, por el trato al club, es parte del problema. Repito, sin campo no hay ingresos y sin ingresos no se pueden afrontar los pagos. Desde el Ayuntamiento son muy sensibles con el Xerez CD pero en sentido negativo, están activados en contra del club".

En cuanto al plazo que cumple el viernes, Becerra lamentó que la AFE "sigue en sus trece, en estos momentos dice que es un asunto de cada uno de los jugadores a los que se les debe el dinero. Espero que esta situación cambie porque nos queda muy poco tiempo y espero que no ponga sus intereses corporativistas por encima de los intereses de todos, de los jugadores y del Xerez. Nosotros hemos cumplido, como he repetido ya, con jugadores que ni siquiera vistieron la camiseta del Xerez y a los que se debía por sentencias, hemos cumplido en categorías regionales muy por encima de nuestras posibilidades, creo que eso es muestra de que el Xerez siempre ha intentado pagar, incluso siendo completamente injusto aunque legalmente obligados. Ahora solo pedimos un pequeño favor, simplemente flexibilizar la obligación de pago y ayudar a que el club no desaparezca".