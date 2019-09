El Xerez CD sigue necesitando ayuda

Juan Miguel Becerra, presidente de la asociación Afición Xerecista -ahora renombrada como Afición Xerez CD-, repasó la actualidad del Xerez CD en el programa Minuto 91 de 7 TV Jerez, donde explicó que pese a haber salvado un match-ball tras la incomparecencia en Arcos y haberse conseguido que el Deportivo saliera a competir, los problemas extradeportivos siguen atenazando al club: "Seguimos con los mismos problemas de siempre. Oliver no está, su empresa es la que tiene el paquete de acciones mayoritario y ya le hemos pedido pública y directamente que entendemos que tiene que dar un paso adelante, montar ese consejo de administración y si no es así, intentar que haya otras empresas u otras personas que tengan interés".

Sobre el papel de Luis Oliver, dijo que "si no hubiera sido porque hace dos años él empezó a echar una mano, ahora estaríamos desaparecidos. Yo sé que esto puede sonar incongruente para algunas personas pero si él no hubiera puesto el año pasado gran parte del presupuesto vía patrocinio y este año no hubiera puesto esta cantidad, estaríamos desaparecidos. Esto es ilógico pero si no hubiera sido por él y por Miguel Ángel Gil Marín y el Atlético de Madrid no estaríamos vivos".

"La situación del Xerez -añadía Becerra- no es muy diferente, yo diría que es mucho mejor, que la situación que pueda haber tenido el Mallorca, Hércules, Sporting de Gijón o Las Palmas, que ha tenido o tiene una deuda dos veces superior a la del Xerez; el Mallorca tiene una deuda 2,5 veces superior a la del Xerez y ha podido salir del bache. Nosotros tenemos la gran diferencia de que aquí, uno de los socios mayoritarios que es el que facilitaba y podría facilitar la producción futbolística, que era el Ayuntamiento de Jerez, nos puso la cruz, nos echó de Chapín y decidió de una manera desleal hacer todo lo posible por matar al Xerez. El Ayuntamiento de Jerez, el anterior gobierno y este gobierno, que son de distinto color, han intentando en estos seis últimos años, conseguir la rendición de los aficionados del Xerez, rendirlos a base de palos, a base de hacerles la vida imposible y cobrando todo lo cobrable. Como eso no ha sido posible, han estado haciendo política con el Xerez porque han visto dónde estaba la gran masa social y dónde estaban los menos, pero la vida da muchas vueltas e igual en un tiempo alguien que ha sido maltratado tiene que sentarse con alguien que maltrataba y tendrán que ponerse de acuerdo, y espero que eso sea pronto".

Pero hasta que ese momento llegue, si es que llega, hay que buscar recursos para pagar a la plantilla y los campos donde entrenar y jugar: "Claro, hay que buscar soluciones a los problemas económicos para pagar las primeras compensaciones, que no son muy elevadas pero en este club todo es importante. Tenemos algo diferente al año pasado que es más masa social, esta semana podemos estar sobre los 900 abonados, a lo mejor en breve podemos hablar de unos mil abonados y la prueba está en que el otro día en La Granja, la tribuna de 670 asientos estaba completa y alrededor del campo también, unas 1.200 personas aproximadamente. Noto un contacto cada vez mayor de la gente por ver al Xerez, vimos gente que no iba a ver a su equipo desde Chapín. Invito a aquellos que están en el otro equipo pero que siguen pensando que el Xerez sigue siendo parte de sus vidas que vengan a ver al Xerez, porque no es incompatible una cosa con la otra, no es incompatible estar en el nuevo equipo, en el nuevo club, y seguir queriendo al Xerez Club Deportivo. Yo los invito a que vayan a ver al Xerez Club Deportivo sin dejar de querer al nuevo club que han fundado".

Sobre los rumores de posible llegada de inversores, Becerra lo tiene claro: "El test de los inversores y de los que ayudan es fácil: se les pide una mínima contribución para empezar y ya salen por la puerta por donde vinieron".

Sobre este extremo, añadía que "en esa semana tan difícil han llamado agentes y representantes de lugares tan distantes como China, Miami, México, franceses y de otras partes de España. Se agradece el interés pero lo que se necesita son soluciones rápidas y que se conozca la situación real de concurso, de deuda e institucionales, pero también se les dice que si no hay una mínima ayuda es para nada. No se puede estar hablando con grupos que vienen un poco a especular y que dan pocos pasos en firme. Estamos con las puertas abiertas, al menos desde Afición Xerecista, para que accionistas den un paso al lado y entren otros con ganas de subir a este club a Segunda División B y a partir de ahí empezar a solucionar y empezar a pagar".

Porque Juanmi Becerra está convencido de que el Xerez CD tiene futuro: "Las soluciones pasan porque este club esté en una categoría deportiva como Segunda B o Segunda A. En esas categorías se puede empezar a pagar concurso, se puede empezar a pagar a acreedores y se puede volver a la normalidad, que es posible porque lo ha hecho el Racing, Las Palmas, Mallorca... Los equipos de la Liga Profesional que han entrado en concurso están saliendo, la única excepción es el Xerez, que cayó en el pozo de Primera Andaluza pero porque había un plan, concebido entre otros por el propio Ayuntamiento, para rendir a la afición del Xerez y sacarse el problema creando un nuevo club".

La formación de un nuevo consejo de administración "sería lo deseable: si hay voluntad de que esto funcione tiene que ser de una manera regular; es decir, con un consejo de administración, con una junta de accionistas. A partir de ahí se podría empezar a buscar soluciones con Seguridad Social y por supuesto con Hacienda pero tiene que ir alguien representativo, alguien que tenga poderes reales del consejo de administración. Y desde aquí hago de nuevo un llamamiento al Ayuntamiento para que aclare cuántas acciones tiene, para que sea leal con la sociedad anónima deportiva con la que tan bien se llevaba cuando estaba en Primera y en Segunda A y en tercer lugar, para que en vez de enfocar tanto los problemas que tiene el Xerez, que busquen soluciones, hagan política".

Como muchos aficionados, Becerra no ve voluntad en el consistorio: "Recuerdo a este Ayuntamiento, que es el segundo de España que más deuda per cápita tiene después de Jaén, los argumentos que nos han dado siempre es que no se podían bajar las tasas municipales de uso de instalaciones porque Hacienda, de alguna manera, tenía intervenidas esas tasas. Resulta que el Ayuntamiento de Jaén, que es el primero en deuda per cápita, tiene la mitad de las tasas por uso de instalaciones deportivas. Es decir, donde en Jerez un campo cuesta 60 euros, allí cuesta 30. A ver si somos capaces entre todos los que forman parte del Ayuntamiento de Jerez de ponerse de acuerdo y rebajar y poner unos precios acordes con la situación real de la ciudad y de los clubes de la ciudad".

Mamen Sánchez, alcaldesa de la ciudad, invitó al Xerez CD a denunciar la deuda de 3,6 millones y Becerra entiende que "falta decisión política, en el tema del Xerez lo que hay es una posición técnica. Son los técnicos los que deciden y más que enfocar los problemas, el Ayuntamiento lo que tiene que hacer es enfocar las soluciones, que las hay. Lo último que tiene que hacer el Ayuntamiento es dar dinero a un club deportivo, sea el que sea, pero sí puede compensar y dar soluciones para que este club al menos pueda tener un campo digno para jugar y para que estén sus aficionados".

También tiene complicado el Deportivo tener ingresos por publicidad: "Es complicado; el que quiere aportar ve que jugamos en un campo que se ve desde fuera, las vallas de publicidad no se pueden poner porque para ponerlas hay que pedir licencias y hay que pagar unas tasas. Por eso digo que el Ayuntamiento tiene en su mano la posibilidad de echar una mano. No estamos diciendo que dé dinero, pedimos soluciones, que pueda jugar en un campo digno".

El Ayuntamiento pide un interlocutor válido, un representante legal del club: "Si el Ayuntamiento exige, que está en su obligación, una representación del club, la sociedad puede exigir al Ayuntamiento que sea leal y que aclare cuántas acciones tiene. Está siendo desleal con el club del que forma parte. Esos mismos políticos que hace seis o siete años iban de palco en palco con sus bufandas ahora no cogen ni el teléfono y está en su mano buscar soluciones. No solo en la mano del PSOE, que está gobernando, sino de todos porque ninguno tiene mayoría. Si se pusieran de acuerdo, incluso los que crearon el otro club, las personas que están en el Ayuntamiento y que crearon el otro club y que son socios del otro club, entre todos pueden buscar soluciones, no es incompatible una cosa con la otra".

Añade Becerra que "el Ayuntamiento podría también provocar la convocatoria de una junta general, podría cambiar también a los patronos de la Fundación Xerez Club Deportivo. La última reunión se montó con patronos que tenían la voluntad de liquidar al Xerez y liquidar la Fundación, y entre esos había patronos nombrados por la Diputación y por el anterior equipo de gobierno de este Ayuntamiento con la única intención de machacar y liquidar al Xerez".

En cuanto a las dos semanas de incertidumbre en las que no se sabía si el Xerez CD podría levantar el bloqueo federativo para competir, Becerra echó en falta "la ayuda o el empujoncito de algún club importante y con mucha masa social de Jerez. Entiendo que ellos, o por lo menos sus dirigentes, están en otro camino y el camino les lleva a necesitar de alguna manera que nosotros no estemos, no seamos, no vivamos, pero sé que hay muchos aficionados de ese club a los que les sigue doliendo el Xerez Club Deportivo".

Ha habido enemigos declarados del Xerez CD ansiosos por su desaparición que afirman que todo ha sido un montaje y Becerra responde: "Entiendo que la falta de capacidad de entendimiento de algunos les haga pensar siempre mal; el que piense eso, que venga por las tardes a vernos, que venga al club, que viva nuestra situación, que se entere de nuestras miserias, de las dificultades que estamos teniendo y si sale de ahí convencido de que hay un plan para que esto sea como dicen, evidentemente le tendremos que hacer otra prueba de inteligencia para ver exactamente qué puñetas está pensando. Si hay un plan detrás de lo que nosotros hemos vivido estos seis años, que venga alguien y lo explique. Hemos tenido que pelear y seguimos peleando con enemigos muy poderosos: Tebas, la Liga de Fútbol Profesional... Hemos sufrido indirecta y directamente amenazas, hemos escuchado auténticas canalladas sobre lo que se estaba haciendo: que si era un plan político, que si era un plan personal, que si hay intereses de no sé dónde... Y al final, llegas a una reunión de las nuestras donde hay diez, doce, quince personas dedicadas a esto y así estamos sobreviviendo".