El Xerez CD quiere una nueva victoria frente a la Lebrijana, otro rival directo

La Lebrijana , por su parte, también encara este enfrentamiento con la necesidad de ganar para no complicarse aún más en la tabla -aventaja al Deportivo en sólo dos puntos- y con numerosas bajas .

En defensa , salvo que el técnico opte por reforzar más el centro del campo ante un rival rocoso que no permite florituras, sería para Gonzalo, Dani Jurado, Israel y Ezequiel . Fran Sabaté y Ramón Verdú llevarían el peso en la medular, con Balongo escorado a la derecha y Cristian Tejero a la izquierda. Los referentes ofensivos serían los goleadores de la pasada jornada, Ricky y Borja , que hizo un doblete, es el máximo artillero azulino con siete dianas y encadena tres jornadas consecutivas marcando.

Pese a la goleada, la semana no ha sido fácil para el Deportivo , que se ha quedado sin su portero titular Miguel Guerrero . El meta se ha marchado por motivos laborales . Contrarreloj, el club ha tenido que firmar a otro portero, ya que Juanma Cámara, suplente hasta ahora -sólo ha jugado un choque, el del Ciudad de Lucena por lesión de Miguel-, tiene problemas en un tobillo. Aunque está en la lista, tiene muy complicado jugar ante los de Pepe Bermúdez.

Los azulinos mostraron su mejor versión en La Granja frente al cuadro de Alberto Vázquez, un equipo al que no se pudo enfrentar en el primer encuentro de Liga por su incomparecencia por los impagos, y fueron capaces de igualarle el golaveraje. Competición les dio aquella cita por perdida (3-0) y el domingo repitieron el resultado.

Bermúdez: "A ver si no tienen su día y les contrarrestamos"

Pepe Bermúdez, técnico jerezano de la Lebrijana, lamenta los "muchos problemas que estamos teniendo por culpa de las lesiones y este partido es muy importante para los dos equipos, ya que nos jugamos muchísimo".

Bajo su punto de vista, este enfrentamiento será "diferente al de la primera vuelta. El Xerez CD llegó a aquel encuentro con problemas, después de una pretemporada atípica y después de no competir en Arcos. Ahora, el equipo ya está rodado, ha realizado buenas incorporaciones y la pasada jornada goleó al Arcos. Un triunfo nos daría aire y le ganaríamos el golaveraje".

El partido lo espera "competido. Vendrán a jugársela y nos sacan ventaja en cuanto a veteranía, cuentan con jugadores experimentados en la categoría. Vamos a utilizar nuestras armas, que son pocas, pero intentaremos que sean eficaces. A ver si no se sienten cómodos en el terreno de juego, no tienen su día y nosotros, sí el nuestro para contarrestarles. Nos está costando ganar en casa, no sabemos cerrar los partidos".