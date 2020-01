El hijo del 'Mono' Navarro Montoya es el portero elegido por el Xerez CD

Nacido en Buenos Aires (27 enero 1998), Ezequiel ha llegado a un acuerdo con el Xerez CD, que no hará oficial su fichaje hasta tramitarle la ficha. La intención del Deportivo es que el portero entrene mañana en La Granja con sus compañeros si llega a tiempo, y dependiendo de los trámites federativos podría debutar el domingo en Lebrija .

Ezequiel se inició en las divisiones inferiores del Atlético de Madrid y llegó al primer equipo del Rayo Vallecano, aunque no tuvo minutos. Fue preseleccionado por Claudio Úbeda, entrenador de la selección argentina Sub-20 , para disputar el Mundial de Corea del Sur, pero no entró en la convocatoria final. El meta decidió probar suerte en Argentina y, a mediados de agosto del 2017, fichó por el Guaraní Antonio Franco de Misiones , donde disputó algunos partidos hasta marcharse, al semestre siguiente, a la División Reserva de Independiente de Avellaneda . Del Rojo pasó al filial del Fuenlabrada , donde acabó la pasada temporada.

Bloc de notas

Almuerzo de convivencia en La Casapuerta. La plantilla del Xerez CD -futbolistas y cuerpo técnico- disfrutó ayer de un almuerzo de convivencia ofrecido por el Restaurante La Casapuerta y un abonado del Deportivo. En la comida estuvo Miguel Guerrero, que se despide de sus compañeros ya que como se sabe se marcha fuera de la ciudad por motivos laborales.

Edu Brenes y Yeray Jiménez ya tienen equipo. El Pozoblanco anunció el miércoles por la noche las llegadas del lateral derecho Alfonso Luque 'Carraña', conocido por su paso por el Salerm Puente Genil, y Edu Brenes, que en los últimos días había forzado la máquina para salir del Xerez CD. Por su parte, Yeray Jiménez habría alcanzado un acuerdo con el Lori FC de la primera división de Armenia, donde coincidirá con Cristian y Alberto, con quienes compartió vestuario la pasada temporada en el Alcalá. Eso sí, ambos tienen todavía la ficha cursada con el Xerez CD, por lo que no podrán jugar con sus nuevos equipos hasta recibir la carta de libertad.