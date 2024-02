Checa advierte: "El Conil viene de ganarle al Córdoba B y en Chapín todos se extramotivan"

José Carlos Romero 'Checa', técnico del Xerez Club Deportivo, ha hablado este jueves en la previa del encuentro del sábado contra el Conil, el peor visitante de la categoría junto al Coria y que visita Chapín para medirse al líder del Grupo X de Tercera RFEF, un Deportivo que debe sumar los tres puntos antes de afrontar un mes de marzo de aúpa contra Utrera, Pozoblanco, Puente Genil y Bollullos.

El míster azulino no se fía de un rival que pelea por la permanencia y asegura que será "un rival complicado que defiende bien, lo vimos contra el Ciudad de Lucena y me gustó mucho. Ha tenido un cambio de entrenador, el otro día fue capaz de ganarle al Córdoba y vendrán motivados porque además vienen a Chapín, un campo que es motivante. Los equipos que vienen aquí siempre se extramotivan y nos lo ponen difícil", asevera el nazareno.

El Conil sólo ha sumado 4 puntos a domicilio, pero a Checa le preocupa su equipo: "Lo que me importa es lo que haga mi equipo, cómo le podemos generar ocasiones. Ellos tendrán su plan de partido y nosotros tenemos el nuestro, sabemos lo que nos podemos encontrar y dónde somos mejores. Debemos encontrar nuestras cosas buenas y hacer de menos al contrario, que es lo que intentamos cada semana".

Una de las cosas que el míster del XCD pidió a sus jugadores al término de la primera vuelta fue mejorar los números en Chapín. Y así ha sido: tras el empate contra el Ciudad de Lucena, el Deportivo encadena tres victorias consecutivas. Checa apunta que "hemos mejorado tanto en casa como fuera, los números lo dicen, y también hemos mejorado a través del juego, hemos cambiado cosas para que los jugadores se sientan más a gusto y creo que se ha dado un pasito adelante, el equipo lo está notando".

El club ha lanzado esta semana una promoción para los últimos 6 partidos en casa y Checa apoya la iniciativa y pide la ayuda de la afición en este tramo final: "Para nosotros la afición es importantísima, no sólo en Chapín, también cuando vamos fuera porque sentimos su aliento, es una locura lo que estamos viviendo. Necesitamos su apoyo porque con ellos es mucho más fácil, tenemos momentos malos, hay equipos que también saben hacernos daño y en esos momentos necesitamos el apoyo y nunca nos fallan. Lo primero que tenemos que hacer es darles las gracias y lo segundo intentar seguir con este nivel que estamos dando, creo que es el camino para conseguir victorias y el objetivo".

El triunfo en Lepe contra el Cartaya, por cómo se dio -con diez toda la segunda parte y sabiendo sufrir- significaron tres puntos que reforzaron "el trabajo del grupo, al equipo. Aquí lo importante no son los nombres sino el equipo. El otro día a varios futbolistas les tocó jugar en posiciones que no son las suyas, nos tocó defender más de lo normal; intentar sumar y crear superioridades cuando teníamos la pelota con uno menos y lo hicimos; nos tocó defender en nuestra área y lo hicimos muy bien; nos tocó defender el balón parado y lo hicimos bien", señala.

Después del choque contra el Conil, el líder afrontará un mes de marzo con partidos muy complicados en los que se va a jugar buena parte de sus opciones de ser campeón y ascender de forma directa, aunque Checa no mira más allá del partido del sábado: "Me importa el próximo partido, pienso en el Conil y la semana que viene pensaremos en el siguiente. Desde que he llegado a Jerez lo tengo claro, vivo el día a día porque es un club donde hay mucha responsabilidad, hay mucha prisa, es normal, es un club que por historia merece estar en Primera o Segunda División y por desgracia estamos en Tercera y lo que tenemos que hacer es que cada vez estén más cerca esta gran afición y esta masa social del fútbol profesional y para eso necesitamos a todos. Intento sacar a los mejores para cada partido y no miro sanciones ni lesiones".

Sin el lesionado Ramón García ni el sancionado Paco Torres, Checa tendrá que improvisar en el lateral derecho, aunque anuncia más cambios porque "hay gente que viene apretando, gente que se merece jugar y con la que he sido muy injusto porque todos entrenan a un nivel espectacular, se merecen jugar más pero al final soy yo quien decide y esta semana futbolistas que han jugado menos tendrán la oportunidad de jugar, pero no de demostrar nada porque no les hace falta, conque sean ellos el equipo lo agradecerá".